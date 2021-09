Santé Canada approuve LUMAKRAS(MC) (sotorasib), le premier et le seul traitement ciblé destiné aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique et porteurs de la mutation G12C du gène KRAS

Il existe désormais une option thérapeutique uniquotidienne pour contrer la mutation G12C du gène KRAS, qui favorise la croissance des tumeurs et qui selon des estimations serait présente chez 10 à 15 % des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules1

MISSISSAUGA, ON, le 14 sept. 2021 /CNW/ - Amgen a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé l'utilisation de LUMAKRASMC (sotorasib) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique (qui ne sont pas candidats au traitement curatif) et porteurs de la mutation G12C du gène KRAS, ayant reçu au préalable au moins un cycle de traitement par voie générale. LUMAKRAS fait l'objet d'un avis de conformité avec conditions (AC-C) fondé sur le taux de réponse globale (TRG) et sur la durée de la réponse (DDR). Le maintien de l'approbation de cette indication pourrait être conditionnel à la vérification et à la description du bienfait clinique lors d'études de confirmation.

« Le gène KRAS est une énigme que les chercheurs tentent de résoudre depuis 40 ans, explique Suna Avcil, directrice médicale générale d'Amgen Canada. LUMAKRAS, le premier et le seul traitement ciblé destiné aux patients atteints de CPNPC porteurs de la mutation G12C du gène KRAS, constitue une nouvelle option thérapeutique pour ces patients dont le cancer a progressé après un traitement de première intention. »

L'approbation de Santé Canada est fondée sur les résultats d'un sous-groupe de patients de l'essai de phase II CodeBreaK 100, le plus vaste essai clinique mené à ce jour exclusivement chez des patients porteurs de la mutation G12C du gène KRAS.

L'objectif de cet essai était d'évaluer l'efficacité et la tolérabilité du produit chez 126 patients atteints d'un CPNPC au stade avancé et porteurs de la mutation G12C du gène KRAS, dont la maladie avait progressé après une immunothérapie ou une chimiothérapie. Les effets indésirables les plus courants (≥ 20 %) ont été la diarrhée, les douleurs musculosquelettiques, les nausées, la fatigue, l'hépatotoxicité et la toux. Environ 9 % des patients ont présenté des effets indésirables ayant mené à l'abandon du traitement par LUMAKRAS.

« L'approbation de LUMAKRAS changera notre approche thérapeutique du cancer du poumon non à petites cellules avec mutation G12C du gène KRAS, explique le Dr Normand Blais, M. Sc., FRCPC, hématologue et oncologue médical et directeur de l'équipe interdisciplinaire d'oncologie thoracique au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Ce traitement ciblé représente une nouvelle option pour ceux de nos patients qui se trouvent confrontés à cette maladie éprouvante.»

« Le cancer du poumon est la principale cause de mortalité liée au cancer à travers le monde et il est responsable, à la surface du globe, d'un plus grand nombre de décès que le cancer du côlon, le cancer du sein et le cancer de la prostate réunis », de dire Shem Singh, directeur général de Cancer pulmonaire Canada. « Nous sommes heureux de constater une innovation constante, comme celle dans le domaine du cancer du poumon non à petites cellules exprimant une mutation du gène KRAS G12C, qui offre aux patients une nouvelle avenue thérapeutique dans la lutte qu'ils livrent avec leurs médecins contre cette maladie. »

Le CPNPC représente approximativement 84 % des 2,2 millions de nouveaux diagnostics de cancer du poumon chaque année dans le monde2,3. La mutation G12C du gène KRAS est l'une des mutations conductrices du CPNPC présentant la plus forte prévalence; en effet, entre 10 et 15 % des patients atteints de CPNPC non épidermoïde en sont porteurs1.

À propos de LUMAKRASMC (sotorasib)

LUMAKRAS a été le tout premier inhibiteur de la mutation G12C du gène KRAS à atteindre le stade clinique; ce produit fait l'objet du plus vaste essai clinique mené à ce jour auprès d'une population de patients formée exclusivement de porteurs de la mutation G12C du gène KRAS.

Le profil bienfaits-risques de LUMAKRAS est positif : son administration par voie orale une fois par jour entraîne en effet une activité anticancéreuse rapide, profonde et durable chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique qui sont porteurs de la mutation G12C du gène KRAS.

Dans le cadre de l'examen visant l'approbation conditionnelle, au Canada, de LUMAKRAS comme traitement de deuxième intention chez les adultes atteints de CPNPC localement avancé ou métastatique qui sont porteurs de la mutation G12C du gène KRAS et qui ont déjà reçu au moins un traitement à action générale, Santé Canada exige la tenue d'un essai de confirmation qui viendra vérifier et caractériser les bienfaits cliniques du produit.

LUMAKRAS fait également l'objet d'études pour plusieurs autres types de tumeurs solides4.

Amgen a déposé des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour le sotorasib en Australie, au Brésil, au Canada et au Royaume-Uni en janvier 2021 dans le cadre du projet Orbis de la FDA, un programme pilote ayant comme objectif d'explorer un processus d'examen plus efficace permettant de rendre les traitements accessibles aux patients le plus tôt possible.

Consultez la monographie de LUMAKRAS pour obtenir plus d'information.

À propos du cancer du poumon non à petites cellules et de la mutation G12C du gène KRAS

Les taux de survie globale au cancer du poumon non à petites cellules augmentent, mais restent faibles chez les patients atteints d'une maladie au stade avancé5.

La mutation G12C est la plus courante des mutations du gène KRAS dans le CPNPC6. En effet, entre 10 et 15 % des patients atteints de CPNPC non épidermoïde en sont porteurs1. De nombreux besoins médicaux ne sont toujours pas satisfaits, et les options thérapeutiques sont limitées pour les patients atteints de CPNPC et porteurs de la mutation G12C du gène KRAS dont le traitement de première intention a échoué ou cessé d'être efficace. Les traitements actuels donnent des résultats insatisfaisants, la survie sans progression médiane s'établissant approximativement à 4 mois après un traitement de deuxième intention du CPNPC en présence de la mutation G12C du gène KRAS7.

À propos de l'étude CodeBreaK

Le programme d'études cliniques CodeBreaK sur le sotorasib, un médicament d'Amgen, porte sur le traitement de patients atteints d'une tumeur solide de stade avancé et porteurs de la mutation G12C du gène KRAS, afin de répondre enfin au besoin médical non satisfait pour le traitement de ces cancers. Il s'agit du programme clinique le plus avancé sur la mutation G12C du gène KRAS : en effet, plus de 800 patients présentant 13 types de tumeurs y ont participé depuis son lancement.

L'étude CodeBreaK 100, une étude multicentrique de phases I et II sans insu, la première chez l'humain, a été menée auprès de patients présentant des tumeurs solides et porteurs de la mutation G12C du gène KRAS. Pour être admissibles à l'étude, les patients devaient avoir déjà reçu un traitement anticancéreux par voie générale correspondant au type de tumeur qu'ils présentaient et au stade de leur maladie. Le paramètre d'évaluation principal de l'étude de phase II était le taux de réponse objective évaluée par un comité central. Le volet de l'étude de phase II sur le CPNPC comprenait 126 patients, dont 124 présentaient d'emblée des lésions qu'un comité central a pu évaluer selon les critères RECIST. Le recrutement dans le cadre du volet de l'étude de phase II sur le cancer colorectal est terminé, et les premiers résultats devraient être connus en 2021.

Une étude mondiale de phase III qui sera réalisée avec répartition aléatoire et contrôle par traitement actif visant à comparer le sotorasib au docetaxel dans le traitement du CPNPC en présence de la mutation G12C du gène KRAS (CodeBreaK 200) a terminé sa phase de recrutement. Amgen mène aussi plusieurs études de phase Ib sur l'emploi du sotorasib en monothérapie et en association avec d'autres agents pour le traitement de différents types de tumeurs solides de stade avancé (CodeBreaK 101), qui admettent toujours des patients.

Pour en savoir davantage, visitez www.codebreaktrials.com.

À propos d'Amgen Canada

En tant que chef de file en innovation, Amgen Canada comprend bien la valeur des sciences. À partir de son bureau principal situé à Mississauga, là où sont rassemblées bon nombre des entreprises dynamiques des sciences biomédicales de l'Ontario, et de son centre de recherche de Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada contribue de façon considérable à faire progresser les sciences et l'innovation au Canada depuis 1991. En outre, Amgen participe à la mise au point de nouveaux traitements, ou de nouvelles applications de médicaments existants, en partenariat avec nombre d'organisations de premier plan au Canada spécialisées dans les soins de santé, l'enseignement et la recherche, de même qu'avec des administrations publiques et des regroupements de patients. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, visitez www.amgen.ca et suivez-nous au www.twitter.com/amgencanadagm.

