MISSISSAUGA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - Amgen Canada a annoncé aujourd'hui que les gouvernements de l'Ontario et du Québec ont élargi le remboursement public de RepathaMD (évolocumab injection) pour les patients admissibles à la suite d'un syndrome coronarien aigu (SCA). Repatha est approuvé comme traitement d'appoint au régime alimentaire et au traitement de référence pour réduire le risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral ou de revascularisation coronarienne chez les adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.1

En Ontario, la couverture mise à jour dans le cadre du Programme de médicaments de l'Ontario (PMO) inclut les patients admissibles dans les 52 semaines suivant un SCA qui n'atteignent pas les cibles relatives au cholestérol malgré les traitements hypolipidémiants standard.2 Pour connaître les critères de remboursement et les renseignements connexes complets, consultez le PMO.

Au Québec, Repatha a été inscrit publiquement pour le SCA le 4 février, faisant ainsi du Québec la première province à le faire.3 Cela comprend la couverture pour les patients admissibles jusqu'à 24 mois après un SCA qui ne répondent pas aux cibles relatives au cholestérol malgré les traitements hypolipidémiants standard. Les critères de remboursement et les détails complets sont disponibles sur la liste des médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

« Le Québec fait figure de pionnier dans l'élargissement de l'accès aux soins pour les patients qui ont subi un syndrome coronarien aigu, ce qui reflète un accent toujours plus important sur la prise en charge du risque cardiovasculaire après un événement cardiaque », a déclaré le Dr Jean C. Grégoire, cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie de Montréal. « Il est essentiel que les autres provinces poursuivent leurs efforts pour garantir à un plus grand nombre de patients l'accès à un traitement approprié et efficace à la suite d'un événement. »

« Le financement public de Repatha est extrêmement significatif pour les patients ayant subi un syndrome coronarien aigu », a déclaré Daniel Jun Martinez, directeur médical exécutif d'Amgen Canada. « L'élargissement de la couverture et de l'admissibilité pourraient aider un plus grand nombre de patients à accéder à un traitement hypolipidémiant approprié tôt après un événement aigu, lorsqu'un traitement en temps opportun peut s'avérer essentiel pour réduire le risque cardiovasculaire futur. »4,5

Les patients qui subissent un SCA sont exposés à un risque particulièrement élevé d'événements cardiovasculaires récurrents, en particulier au cours des premières années après l'événement initial.6 En Ontario, 42 % des patients ayant des antécédents de SCA restent au-dessus du seuil de C-LDL recommandé par les lignes directrices canadiennes sur les lipides, malgré le traitement.7 Parmi les patients canadiens atteints de MCVAS qui présentent par la suite un SCA et demeurent au-dessus du seuil de C-LDL de 1,8 mmol/L malgré un traitement par statine, près de la moitié subiront un autre événement cardiovasculaire en 3,4 ans, et un sur quatre décédera de causes cardiovasculaires.8 Les lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie recommandent un traitement hypolipidémiant additionnel lorsque le taux de C-LDL demeure supérieur à 1,8 mmol/L à la suite d'un SCA, afin de réduire le risque d'événements ultérieurs.9

« Même après leur congé de l'hôpital, les patients ont besoin d'un suivi médical régulier pour soutenir leur santé cardiaque », a déclaré le Dr Shaun Goodman, chef adjoint du service de cardiologie de l'Hôpital St. Michael. « La réduction du taux de C-LDL est un élément extrêmement important de ces soins, et l'accès aux traitements appropriés permet de s'assurer que les patients reçoivent le traitement de référence recommandé par leur médecin. »

Chaque année, plus de 60 000 canadiens subissent leur premier infarctus du myocarde10 et 158 000 autres reçoivent un diagnostic de maladie coronarienne,11 une affection qui entraîne l'accumulation de plaques dans les artères, réduit la circulation du sang et augmente le risque d'événements cardiovasculaires futurs.12

« Après un syndrome coronarien aigu, les patients demeurent exposés à un risque élevé d'un autre événement cardiovasculaire, particulièrement lorsque le taux de C-LDL demeure élevé »,13 explique le Dr Jeffrey Habert, médecin de famille et professeur adjoint à l'Université de Toronto. « L'élargissement de l'accès à des traitements hypolipidémiants supplémentaires donne aux cliniciens la possibilité d'agir plus tôt et d'aider les patients à éviter des événements futurs potentiellement évitables. »

À propos de Repatha (évolocumab)

Repatha est un anticorps monoclonal humain qui inhibe la proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9). En bloquant la dégradation des récepteurs des LDL par la PCSK9, Repatha augmente la capacité du foie à retirer le C-LDL (le « mauvais cholestérol ») de la circulation sanguine.

À l'échelle mondiale, Repatha compte 8,5 millions de patients et a fait l'objet d'études dans plus de 50 essais cliniques auprès de plus de 57 000 patients. Il est approuvé dans plus de 70 pays14,15,16. Il est administré au moyen d'un auto-injecteur prérempli à usage unique SureClickMD.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

Contre-indications :

Hypersensibilité à Repatha ou à tout ingrédient de la préparation, y compris les ingrédients non médicinaux, ou à tout composant du contenant. Consulter la section Contre-indications des monographies respectives de tout traitement hypolipidémiant concomitant.

Hypersensibilité à Repatha ou à tout ingrédient de la préparation, y compris les ingrédients non médicinaux, ou à tout composant du contenant. Consulter la section Contre-indications des monographies respectives de tout traitement hypolipidémiant concomitant. Mises en garde et précautions pertinentes :

Consulter la section Mises en garde et précautions des monographies respectives de tout traitement hypolipidémiant concomitamt.Des réactions d'hypersensibilité (p. ex., éruption cutanée, urticaire, œdème de Quincke) ont été signalées. En cas d'apparition de signes ou de symptômes d'une réaction allergique grave, cesser le traitement par Repatha et traiter conformément au traitement de référence; faire un suivi jusqu'à la disparition des signes et des symptômes.Aucune étude portant sur Repatha n'a été réalisée chez les femmes enceintes ou qui allaitent et les données issues de l'utilisation clinique du produit sont très limitées.Il n'existe pas de données concernant la présence ou l'absence de l'évolocumab dans le lait maternel humain, les effets du produit sur le nourrisson allaité ou ses effets sur la production de lait. La possibilité que les nouveau-nés et les nourrissons allaités au sein soient exposés à un risque ne peut donc pas être exclue. Dans la monographie des statines, il est recommandé de cesser la statine en cas de grossesse; par conséquent, REPATHA devrait aussi être cessé. Les données concernant l'efficacité et l'innocuité de REPATHA chez les patients âgés de 10 ou 11 ans atteints d'HFHo sont limitées. L'efficacité et l'innocuité n'ont pas été établies chez les enfants de moins de 10 ans atteints d'HFHe, d'HFHo ni chez les enfants atteints d'autres types d'hyperlipidémie. Utiliser avec prudence chez les patients atteints d'insuffisance rénale grave. Utiliser avec prudence chez les patients atteints d'insuffisance hépatique grave.L'auto-injecteur ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. Les effets de Repatha chez les patients atteints d'une infection par le virus de l'hépatite C ou à risque de contracter une telle infection demeurent mal connus.

Consulter la section Mises en garde et précautions des monographies respectives de tout traitement hypolipidémiant concomitamt.Des réactions d'hypersensibilité (p. ex., éruption cutanée, urticaire, œdème de Quincke) ont été signalées. En cas d'apparition de signes ou de symptômes d'une réaction allergique grave, cesser le traitement par Repatha et traiter conformément au traitement de référence; faire un suivi jusqu'à la disparition des signes et des symptômes.Aucune étude portant sur Repatha n'a été réalisée chez les femmes enceintes ou qui allaitent et les données issues de l'utilisation clinique du produit sont très limitées.Il n'existe pas de données concernant la présence ou l'absence de l'évolocumab dans le lait maternel humain, les effets du produit sur le nourrisson allaité ou ses effets sur la production de lait. La possibilité que les nouveau-nés et les nourrissons allaités au sein soient exposés à un risque ne peut donc pas être exclue. Dans la monographie des statines, il est recommandé de cesser la statine en cas de grossesse; par conséquent, REPATHA devrait aussi être cessé. Les données concernant l'efficacité et l'innocuité de REPATHA chez les patients âgés de 10 ou 11 ans atteints d'HFHo sont limitées. L'efficacité et l'innocuité n'ont pas été établies chez les enfants de moins de 10 ans atteints d'HFHe, d'HFHo ni chez les enfants atteints d'autres types d'hyperlipidémie. Utiliser avec prudence chez les patients atteints d'insuffisance rénale grave. Utiliser avec prudence chez les patients atteints d'insuffisance hépatique grave.L'auto-injecteur ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. Les effets de Repatha chez les patients atteints d'une infection par le virus de l'hépatite C ou à risque de contracter une telle infection demeurent mal connus. Pour de plus amples renseignements :

Consulter la monographie de produit à l'adresse www.amgen.ca/Repatha_PM_Fre.pdf pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui n'ont pas été abordés dans ce document.

Pour obtenir la monographie de produit et pour toute question concernant Repatha, communiquez avec le service de l'information médicale d'Amgen Canada au 1 866 502-6436 ou consultez le site www.amgenmedinfo.ca.

À propos d'Amgen Canada

En tant que chef de file en matière d'innovation, Amgen Canada comprend la valeur de la science. Ayant ses principales activités à Mississauga, au cœur de la dynamique grappe biomédicale de l'Ontario, et son centre de recherche à Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada contribue de manière significative aux progrès scientifiques et à l'innovation au Canada depuis 1991. L'entreprise contribue à la mise au point de nouveaux traitements et de nouvelles utilisations pour les médicaments existants en partenariat avec de nombreux organismes de premier plan de soins de santé, de recherche et de patients, mais aussi issus des milieux universitaires et gouvernementaux au Canada. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, consultez le site www.amgen.ca.

Engagement d'Amgen envers l'innovation cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires (MCV) demeurent une menace majeure pour la santé à l'échelle mondiale, liée à plusieurs facteurs de risque interreliés comme un taux élevé de C-LDL et de Lp(a), l'obésité, le diabète et l'hypertension. Ces risques coexistent souvent et nécessitent une approche globale de la prévention et des soins. Amgen, qui s'appuie sur des décennies de leadership dans le domaine des MCV, poursuit des objectifs audacieux dans la gestion du C-LDL, afin de faire progresser d'autres traitements innovants et expérimentaux en développement, ciblant les facteurs communs des MCV. En associant l'innovation scientifique à des partenariats stratégiques pour favoriser des tests plus précoces, de meilleurs soins et un accès élargis, les efforts d'Amgen témoignent d'un engagement constant à faire progresser à la fois la science et le système de soins cardiovasculaires.

Déclarations prospectives d'Amgen

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les attentes et les croyances actuelles d'Amgen. Toutes les déclarations, hormis celles portant sur des faits historiques, peuvent être considérées comme étant de nature prospective, notamment les déclarations relatives aux résultats, aux avantages et aux synergies des collaborations, ou aux collaborations potentielles, avec toute autre société (dont BeiGene, Ltd. ou Kyowa Kirin Co., Ltd.), à la performance d'OtezlaMD (apremilast), aux acquisitions par Amgen de Teneobio, Inc., de ChemoCentryx, Inc. ou d'Horizon Therapeutics plc (y compris les perspectives et les performances futures des activités, des performances et des opportunités d'Horizon, ainsi que les avantages stratégiques, les synergies ou les opportunités potentiels attendus de ces acquisitions), ainsi qu'aux estimations des revenus, des marges d'exploitation, des dépenses d'investissement, de la trésorerie, d'autres indicateurs financiers, des résultats ou pratiques juridiques, d'arbitrage, politiques, réglementaires ou cliniques attendus, des habitudes ou pratiques des clients et des prescripteurs, des activités et résultats de remboursement, des effets des pandémies ou d'autres problèmes de santé généralisés sur les activités, les résultats et les progrès d'Amgen ainsi que d'autres estimations et résultats de ce type. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes importants, notamment ceux mentionnés ci-dessous et décrits plus en détail dans les rapports déposés par Amgen auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris son rapport annuel le plus récent (formulaire 10-K) et tous les rapports périodiques ultérieurs (formulaire 10-Q) et les rapports d'information (formulaire 8-K). Sauf indication contraire, Amgen fournit ces informations à la date du présent communiqué et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce document, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Aucune déclaration prospective ne peut donner lieu à quelque garantie que ce soit. Les résultats réels peuvent différer de façon importante de ces projets d'Amgen. La découverte ou l'identification de nouveaux médicaments-candidats ou la mise au point de nouvelles indications pour des produits existants ne peuvent être garantis et le passage du concept au produit est incertain; par conséquent, il n'existe aucune garantie qu'un médicament-candidat particulier ou la mise au point d'une nouvelle indication pour un produit existant donne lieu à une réussite et devienne disponible sur le marché. De plus, les résultats précliniques ne garantissent ni l'efficacité ni l'innocuité des médicaments-candidats chez les humains. La complexité du corps humain ne peut être parfaitement, ni même parfois adéquatement, modélisée par des systèmes informatiques, des cultures cellulaires ou des modèles animaux. Le délai nécessaire à Amgen pour mener à bien les essais cliniques et obtenir l'approbation réglementaire pour la commercialisation de ses produits s'est avéré variable par le passé, et Amgen s'attend à une variabilité similaire à l'avenir. Même lorsque les essais cliniques sont concluants, les autorités réglementaires peuvent remettre en question le caractère suffisant des critères d'évaluation sélectionnés par Amgen pour l'essai à des fins d'approbation. Amgen met au point des médicaments-candidats en interne et par le biais de collaborations de licence, de partenariats et de coentreprises. Les médicaments-candidats issus de ces partenariats peuvent faire l'objet de litiges entre les parties ou s'avérer moins efficaces ou moins sûrs qu'Amgen ne le pensait au moment de la conclusion de ce partenariat. De plus, Amgen ou des tiers pourraient déterminer des problèmes liés à l'innocuité, aux effets secondaires ou à la fabrication concernant leurs produits, y compris leurs dispositifs, après leur commercialisation.

Les résultats d'Amgen peuvent être affectés par sa capacité à commercialiser avec succès ses produits nouveaux et existants sur les marchés nationaux et internationaux, par des développements cliniques et réglementaires concernant ses produits actuels et futurs, par la croissance des ventes des produits récemment lancés, par la concurrence d'autres produits, notamment les biosimilaires, par des difficultés ou des retards de fabrication de ses produits et par la conjoncture économique mondiale, notamment le contexte résultant des relations géopolitiques et des mesures prises par les gouvernements. De plus, les ventes des produits d'Amgen sont aussi affectées par les pressions tarifaires, l'examen politique et public et les politiques de remboursement imposées par les tiers payeurs, notamment les gouvernements, les régimes d'assurance privés et les fournisseurs de soins gérés, et peuvent être affectées par les développements réglementaires, cliniques et des lignes directrices et par les tendances nationales et internationales en matière de soins gérés et de maîtrise des coûts des soins de santé. En outre, les activités de recherche, d'essais, de tarification et de marketing et les autres activités d'Amgen sont assujetties à une réglementation stricte de la part des autorités réglementaires gouvernementales nationales et étrangères. Les activités d'Amgen pourraient être touchées par des enquêtes gouvernementales, des litiges et des réclamations en matière de responsabilité du fait des produits. Les activités d'Amgen peuvent également être touchées par l'adoption d'une nouvelle législation fiscale ou exposées à des obligations fiscales supplémentaires. De plus, bien qu'Amgen obtienne régulièrement des brevets pour ses produits et technologies, la protection offerte par ses brevets et demandes de brevets peut être contestée, invalidée ou contournée par ses concurrents; Amgen peut aussi ne pas obtenir gain de cause dans les litiges actuels et futurs en matière de propriété intellectuelle. Amgen réalise une part importante de ses activités de fabrication commerciale dans quelques installations clés, notamment à Porto Rico, et dépend également de tiers pour une partie de ses activités de fabrication; les limites d'approvisionnement peuvent restreindre les ventes de certains de ses produits actuels et la mise au point de ses médicaments-candidats. Une épidémie ou toute autre menace similaire pour la santé publique, ainsi que les efforts déployés par le public et les autorités gouvernementales pour en limiter la propagation, pourraient avoir un impact négatif important sur l'approvisionnement en matières nécessaires aux activités de fabrication d'Amgen, la distribution de ses produits, la commercialisation de ses médicaments-candidats et ses essais cliniques. De tels événements pourraient avoir un impact négatif important sur la mise au point des produits, les ventes, l'activité et les résultats d'exploitation d'Amgen. Amgen s'appuie sur des collaborations avec des tiers pour la mise au point de certains de ses médicaments-candidats et pour la commercialisation et la vente de certains de ses produits commercialisés. De plus, Amgen est en concurrence avec d'autres entreprises pour bon nombre de ses produits commercialisés, ainsi que pour la découverte et la mise au point de nouveaux produits. De plus, certaines matières premières, certains dispositifs médicaux et certains composants des produits d'Amgen sont fournis par des fournisseurs tiers exclusifs. Certains distributeurs, clients et payeurs d'Amgen disposent d'un important pouvoir de négociation dans leurs relations avec Amgen. La découverte de problèmes importants concernant un produit similaire à l'un des produits d'Amgen, impliquant toute une catégorie de produits, pourrait avoir un impact négatif significatif sur les ventes des produits concernés, ainsi que sur son activité et ses résultats d'exploitation. Les efforts d'Amgen pour collaborer avec d'autres entreprises, produits ou technologies, ou pour en acquérir, et pour intégrer les activités de ces entreprises ou soutenir les produits ou technologies acquis par Amgen, peuvent ne pas aboutir. Rien ne garantit qu'Amgen sera en mesure de tirer profit des avantages stratégiques, des synergies ou des opportunités découlant de l'acquisition d'Horizon, et la réalisation de ces avantages, synergies ou opportunités pourrait prendre plus de temps que prévu. Amgen pourrait ne pas être en mesure d'intégrer Horizon avec succès, et cette intégration pourrait prendre plus de temps, s'avérer plus difficile ou coûter plus cher que prévu. Une panne, une cyberattaque ou une atteinte à la sécurité des informations des systèmes informatiques d'Amgen pourrait compromettre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes et des données d'Amgen. Le cours de l'action d'Amgen peut s'avérer volatil et être affecté par des événements divers. Les activités d'Amgen pourraient être touchées négativement par un échec, réel ou perçu, à atteindre ses objectifs de développement durable. Les effets du changement climatique mondial et des catastrophes naturelles qui y sont liées pourraient avoir un impact négatif sur les activités d'Amgen. La conjoncture économique mondiale peut amplifier certains risques pour les activités d'Amgen. Les performances commerciales d'Amgen pourraient avoir une incidence sur la capacité du conseil d'administration d'Amgen à déclarer un dividende ou à verser un dividende ou à racheter ses actions ordinaires, ou limiter cette capacité. Amgen pourrait ne pas être en mesure d'accéder aux marchés des capitaux et du crédit à des conditions qui lui soient favorables, voire ne pas y accéder du tout.

COORDONNÉES :

Phynicia Choy

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416-628-4110

______________________________ 1 https://www.amgen.ca/en-ca/about/-/media/themes/corporateaffairs/redesign/amgen-ca/amgen-ca/pdf/products/fr/fr-repatha-pm.pdf 2 https://www.ontario.ca/files/2026-03/moh-ontario-drug-benefit-odb-formulary-edition-43-summary-en-2026-03-24.pdf 3 https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/non_indexes/liste-med-2026-02-04-fr.pdf 4 Mackinnon E, et coll. Cardiol Ther. 2024; 13:205-220 5 Pearson GJ et coll. Can J Cardiol. 2021;37:1129-50 6 Mackinnon E, et coll. Cardiol Ther. 2024; 13:205-220 7 Langer A, et coll. Cardiol Vasc Res. 2023 8 Mackinnon E, et coll. Cardiol Ther. 2024; 13:205-220) 9 Pearson GJ et coll. Can J Cardiol. 2021;37:1129-50. 10 Agence de la santé publique du Canada. Les maladies du cœur au Canada : Faits saillants du Système canadien de surveillance des maladies chroniques, 2023. Gouvernement du Canada; 2023. Consulté le 24 octobre 2025. https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/heart-disease-fact-sheet/heart-disease-factsheet-fra.pdf 11 Agence de la santé publique du Canada. Les maladies du cœur au Canada : Faits saillants du Système canadien de surveillance des maladies chroniques, 2023. Gouvernement du Canada; 2023. Consulté le 24 octobre 2025. https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/heart-disease-fact-sheet/heart-disease-factsheet-fra.pdf 12 Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Coronopathie. Fondation des maladies du cœur et de l'AVC; 2025. Consulté le 24 octobre 2025. https://www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur/problemes-de-sante/coronaropathie 13 Mackinnon E, et coll. Cardiol Ther. 2024; 13:205-220 14 Stein EA, Wasserman SM, Dias C, Scott R, Raal F. AMG-145. Drugs of the Future. 2013;38(7):0451. 15 Données internes, Amgen. 2025. 16 Données internes, Amgen. 2025.

SOURCE Amgen Canada