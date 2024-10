PrVORANIGOMC (comprimés de vorasidenib) de Servier Canada est désormais disponible en tant que premier traitement ciblé du gliome de grade 2 exprimant une mutation d'IDH.

Il s'agit de la première avancée majeure en matière de traitement en près de 25 ans.

Les gliomes ciblent les personnes dans la fleur de l'âge, souvent dans la trentaine et la quarantaine.

L'étude pivot de phase 3 montre une amélioration considérable de la survie sans progression avec un profil d'innocuité favorable.

L'annonce coïncide avec la Journée nationale de sensibilisation au cancer du cerveau, qui a lieu le 24 octobre, ainsi qu'avec la Semaine internationale de sensibilisation aux tumeurs cérébrales, qui se tient du 26 octobre au 2 novembre.

LAVAL, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Servier Canada est heureuse d'annoncer l'approbation et la disponibilité commerciale de VORANIGOMC (comprimés de vorasidenib), le premier traitement ciblé du gliome de grade 2 exprimant une mutation de l'isocitrate déshydrogénase (IDH) chez des adultes et des enfants âgés de 12 ans ou plus à la suite d'une intervention chirurgicale. VORANIGOMC offre aux patients atteints de gliome la commodité d'un traitement oral pris une fois par jour, leur donnant la possibilité de gérer activement leur maladie. Le Canada est le deuxième pays après les États-Unis à recevoir l'autorisation réglementaire pour VORANIGOMC.

À propos du gliome

Les gliomes constituent le deuxième type de cancer le plus fréquent chez les Canadiens de moins de 40 ans, et la deuxième cause la plus courante de décès par cancer dans ce groupe.1 Ces tumeurs cérébrales à croissance lente se propagent dans le cerveau, entraînant des perturbations des fonctions neurologiques, des crises convulsives et des troubles cognitifs. Les gliomes diffus avec mutations d'IDH représentent les tumeurs cérébrales primitives malignes les plus courantes diagnostiquées chez les adultes de moins de 50 ans. Ils sont incurables avec les traitements actuels et, en l'absence de traitement, ils continuent à croître et à s'infiltrer dans le tissu cérébral normal. L'incidence annuelle des gliomes est d'environ 6 cas pour 100 000 personnes dans le monde.2

L'une des principales préoccupations liées aux gliomes de bas grade est leur progression vers des gliomes de haut grade, qui sont plus difficiles à traiter et ont un mauvais pronostic. La recherche montre que de 60 à 70 % des patients atteints de gliomes présentent la mutation d'IDH pouvant être ciblée par VORANIGOMC.3

« Les patients atteints de gliomes de grade 2 exprimant une mutation d'IDH doivent faire face à un pronostic particulièrement sombre, avec peu d'options en dehors de la chirurgie ou de traitements neurotoxiques tels que la chimiotherapie et la radiotherapie. Il s'agit d'un diagnostic dévastateur, en particulier pour les personnes dans la trentaine et la quarantaine qui, souvent, ont une famille et sont à l'apogée de leur carrière, a déclaré Lucie Rousseau, directrice générale de Servier Canada. Voranigo offre un espoir à ces patients et à leurs familles. Alors que nous continuons à développer des traitements ciblés, il est essentiel d'identifier des mutations spécifiques et de comprendre leur rôle dans la progression du cancer pour veiller à ce que les patients reçoivent le bon traitement au bon moment. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde en matière de traitement des gliomes exprimant une mutation d'IDH. De plus, nous restons déterminés à soutenir la communauté canadienne du cancer du cerveau. »

Dans les cellules humaines saines, une famille d'enzymes appelées isocitrate déshydrogénases (IDH) aide à décomposer les nutriments et à générer de l'énergie pour les cellules. Les mutations des gènes IDH1 et IDH2 sont associées à divers cancers, où elles empêchent les cellules de se différencier ou de se spécialiser dans le type de cellules qu'elles sont finalement censées devenir. Lorsque les cellules ne peuvent pas se différencier correctement, elles peuvent commencer à croître de manière incontrôlable.4 Pour les gliomes exprimant une mutation d'IDH, VORANIGOMC agit en réduisant l'activité des enzymes IDH1 et IDH2 mutées, pour aider à contrôler la maladie.

Le vorasidenib, un double inhibiteur des enzymes IDH1 et IDH2 mutées, a été développé pour pénétrer la barrière hémato-encéphalique.5

« Ce traitement représente un progrès important dans le traitement des gliomes de grade 2 exprimant une mutation d'IDH, déclare la Dre Mary Jane Lim-Fat, neuro-oncologue au Sunnybrook Health Sciences Centre. Ralentir la progression de la tumeur et retarder l'émergence d'une maladie de haut grade sont des objectifs clés dans le traitement des gliomes, et ce traitement contribue à adresser ces défis. »

« C'était en 2020 : j'étais en excellente santé et je venais tout juste de me marier lorsque j'ai commencé à avoir la langue engourdie, a déclaré Vanessa Guay Labrie, mère de deux enfants et atteinte d'un gliome. J'ai eu peur alors je suis allée à l'hôpital, et un examen a révélé un gliome de bas grade, un type de cancer du cerveau. À l'époque, mon neuro-oncologiste m'avait conseillé d'attendre et de surveiller l'évolution de la tumeur. Finalement, en février 2024, on a décidé d'opérer pour la retirer et, comme il s'agissait d'une mutation IDH de grade 2, j'ai commencé un traitement avec Voranigo, un nouveau médicament en cours d'étude clinique. Aujourd'hui, grâce à ce traitement, je peux profiter de ma famille, et j'ai repris le travail : j'ai été incroyablement chanceuse. »

À propos de l'essai de phase III INDIGO (NCT04164901)

L'homologation canadienne de VORANIGO est basée sur les résultats de l'essai clinique pivot de phase III INDIGO qui a démontré une amélioration considérable de la survie sans progression et du temps avant l'intervention suivante chez les patients atteints d'un gliome de grade 2 exprimant une mutation d'IDH par rapport au placébo. L'essai clinique international de phase III a été dirigé par le Dr Ingo K. Mellinghoff au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Les résultats de l'essai ont été publiés dans The New England Journal of Medicine et présentés lors de la séance plénière de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

INDIGO, l'essai clinique pivot de phase III a atteint son critère d'évaluation principal de l'efficacité, la survie sans progression, selon un comité d'examen indépendant à l'insu (CEII), et son principal critère d'évaluation secondaire, le temps avant l'intervention suivante, lors de la deuxième analyse intermédiaire prévue.6

Principales conclusions :

Valeur médiane de la survie sans progression : 27,7 mois (VORANIGO MC ) par rapport à 11,1 mois (placébo).

) par rapport à 11,1 mois (placébo). VORANIGO MC a considérablement retardé la nécessité de recourir à d'autres traitements.

a considérablement retardé la nécessité de recourir à d'autres traitements. L'étude a révélé que VORANIGOMC était bien toléré, les effets secondaires les plus fréquents étant l'augmentation des enzymes hépatocytaires, de la fatigue et de la diarrhée. Ces résultats sont cohérents avec les essais cliniques de phase I.

À propos de Servier dans le domaine de l'oncologie

Servier est un chef de file mondial en oncologie, dirigée par une fondation à but non lucratif qui s'engage à faire progresser l'innovation dans le traitement du cancer. L'entreprise consacre plus de 65 % de son budget de recherche et développement à l'oncologie, en mettant l'accent sur les thérapies ciblant les cancers exprimant une mutation d'IDH. VORANIGOMC est le dernier produit de la gamme de traitements de Servier contre les cancers à mutation d'IDH, ce qui met en valeur son leadership dans ce domaine thérapeutique crucial.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ DE VORANIGOMC

Utilisation clinique :

Pr VORANIGO MC n'a été administré à aucun patient de moins de 18 ans au cours de l'étude pivot de phase III. L'emploi de Pr VORANIGO MC chez les enfants et adolescents de 12 ans ou plus s'appuie sur des données issues d'études menées chez des adultes ainsi que sur des données pharmacocinétiques de population complémentaires. L'innocuité et l'efficacité de VORANIGO MC chez les enfants âgés de moins de 12 ans n'ont pas été établies.

VORANIGO n'a été administré à aucun patient de moins de 18 ans au cours de l'étude pivot de phase III. L'emploi de VORANIGO chez les enfants et adolescents de 12 ans ou plus s'appuie sur des données issues d'études menées chez des adultes ainsi que sur des données pharmacocinétiques de population complémentaires. L'innocuité et l'efficacité de VORANIGO chez les enfants âgés de moins de 12 ans n'ont pas été établies. Dans l'ensemble, aucune différence n'a été observée chez les personnes âgées de 65 ans ou plus quant à l'efficacité ou à l'innocuité.

Mises en garde et précautions pertinentes :

Contient du lactose

Insuffisance hépatique sévère préexistante

Insuffisance rénale

Surveillance de l'hémogramme et des épreuves de la fonction hépatique

Fertilité

Femmes enceintes : peut nuire au fœtus

Utilisation d'une contraception non hormonale efficace requise chez les hommes et les femmes en âge de reproduction

Allaitement : L'allaitement doit être interrompu pendant le traitement et pendant au moins 2 mois après l'administration de la dernière dose.

Pour en savoir plus :

Veuillez consulter la monographie de produit de VORANIGOMC à l'adresse https://servier.ca/wp-content/uploads/sites/24/2024/09/Monographie-de-produit-VORANIGO.pdf pour des informations importantes relatives aux effets indésirables, aux interactions médicamenteuses et aux ajustements posologiques, qui n'ont pas été abordées dans cet article. La monographie du produit peut également être obtenue en appelant Servier Canada au 1 800 363-6093.

Coordonnées pour les médias : Camille Turbide, energi PR, [email protected], 514 755-5354