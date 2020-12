La nouvelle indication de SOLIQUA ® offre une autre approche pour les Canadiens atteints de diabète de type 2 nécessitant une intensification du traitement.

Des fabricants de Lantus®, SOLIQUA® offre une efficacité, une innocuité et un schéma d'administration pratique une fois par jour, en plus d'une nouvelle option de traitement pour les Canadiens atteints de diabète de type 2.

LAVAL, QC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Sanofi Canada a annoncé que Santé Canada a approuvé l'utilisation élargie de SOLIQUA®. L'injection une fois par jour est désormais indiquée en association avec la metformine comme complément à un régime alimentaire et à un programme d'exercice afin d'améliorer la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2 mal contrôlé sous insuline basale (moins de 60 unités par jour), seule ou en association avec la metformine, ou un agoniste du récepteur du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) (AR du GLP-1) en association avec la metformine.

Environ un Canadien sur trois est atteint de diabète1. L'atteinte d'une maîtrise de la glycémie optimale est fondamentale pour la prise en charge du diabète. Le traitement chez la plupart des personnes atteintes de diabète de type 2 devrait être ciblé dans le but d'atteindre un taux de glycémie (HbA 1c ) moyen sur trois mois inférieur ou égal à 7,0 %.

« Chez Sanofi, nous sommes fiers de continuer à favoriser l'innovation dans la communauté du diabète », a déclaré Sabina Steinkellner, directrice générale, Médecine générale, Sanofi Canada. « Grâce à cette approbation de Santé Canada, nous croyons que SOLIQUA offre une nouvelle option précieuse aux médecins et aux patients dans l'atteinte de leurs objectifs thérapeutiques. »

Grâce à une association de Lantus® (insuline glargine injectable) dosée à 100 U/mL et d'AdlyxineMC (lixisénatide pour injection), SOLIQUA® agit pour aider à réduire le taux d'HbA 1c chez les patients atteints de diabète de type 2.

À propos de l'étude LixiLan-G

L'objectif principal de l'étude LixiLan-G était de démontrer une réduction supérieure du taux d'HbA 1c avec l'emploi de SOLIQUA par rapport à la poursuite du traitement précédent par AR du GLP-1 après 26 semaines. Les objectifs secondaires comprenaient la comparaison de l'efficacité et de l'innocuité globales de SOLIQUA par rapport à la poursuite du traitement par AR du GLP-1.

À propos de SOLIQUA®

SOLIQUA® est un médicament pour injection délivré sur ordonnance et présenté sous forme de 2 agents antidiabétiques, l'insuline glargine et le lixisénatide, qui peut améliorer la maîtrise de la glycémie (glucose) chez les adultes atteints de diabète de type 2 lorsqu'il est utilisé avec un régime alimentaire et un programme d'exercice.

Le traitement est une association en proportions fixes adaptable qui montre une amélioration de l'efficacité et des résultats en matière d'innocuité comparables ou améliorés par rapport à ses composants distincts, offrant ainsi une autre approche quant à l'intensification du traitement du diabète de type 22.

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face à leurs défis touchant la santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale se concentrant sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies avec des vaccins et fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur et alléger la souffrance. Nous sommes solidaires du petit nombre de personnes souffrant de maladies rares et des millions de personnes vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Comptant plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout au monde.

Les entités Sanofi au Canada emploient environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

