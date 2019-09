Santé Canada approuve Dupixent(MC) comme premier agent biologique pour le traitement des adolescents atteints de dermatite atopique modérée à sévère

DupixentMC peut significativement réduire les démangeaisons constantes et améliorer l'état global de la peau1.

TORONTO, le 27 sept. 2019 /CNW/ - Santé Canada a approuvé l'utilisation de DupixentMC (dupilumab) pour le traitement de la dermatite atopique (DA) modérée à sévère chez les patients adolescents âgés de 12 ans et plus chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés2. Le traitement par DupixentMC, le premier agent ciblé pour la DA modérée à sévère, a été associé à une amélioration significative des signes et symptômes de la maladie ainsi que sur celui de certaines mesures de la qualité de vie chez les patients adolescents3.

DupixentMC a initialement été approuvé par Santé Canada le 30 novembre 2017 pour le traitement des patients adultes atteints de DA modérée à sévère4.

« La dermatite atopique est une maladie associée à des symptômes physiques graves, qui peuvent aussi affecter le bien-être émotionnel et psychologique d'une personne atteinte », affirme Dre Danielle Marcoux, M.D., dermatologue pédiatrique, CHU Sainte-Justine. « DupixentMC est un traitement qui s'est démontré efficace et sécuritaire chez les adultes souffrant de dermatite atopique. L'approbation de DupixentMC chez les adolescents donne maintenant une option de traitement additionnelle à ce groupe où les options étaient plus limitées et nécessaires. »

L'indication de DupixentMC chez les adolescents est fondée sur les résultats d'un essai pivot de phase 3 qui ont été présentés au 27e congrès de l'European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) s'étant tenu à Paris, en France, en 2018.

La dermatite atopique, le type le plus courant d'eczéma, est une maladie inflammatoire chronique5. Dans sa forme modérée à sévère, elle est caractérisée par des éruptions cutanées pouvant potentiellement couvrir une grande partie du corps et causer des démangeaisons intenses persistantes, des lésions et une sécheresse cutanée, des fissures, des rougeurs, des croûtes et des suintements6. Une dermatite atopique qui n'est pas adéquatement contrôlée peut avoir un impact physique, émotionnel et psychosocial, causant des perturbations du sommeil, des symptômes d'anxiété et de dépression ainsi qu'un sentiment d'isolement7.

« La dermatite atopique ne peut être guérie. Les patients atteints de cette maladie ont désespérément besoin de médicaments efficaces maintenant », indique Marissa Poole, directrice générale chez Sanofi Genzyme Canada. « DupixentMC est un nouveau traitement qui peut aider à atténuer les démangeaisons sévères associées à la dermatite atopique, à guérir efficacement les lésions cutanées et à améliorer la qualité de vie des patients adolescents. Ce traitement offre l'espoir d'une vie meilleure aux patients atteints de cette maladie. »

À PROPOS DE DUPIXENTMC

DupixentMC (dupilumab), le premier traitement biologique au Canada à cibler la cause profonde de la dermatite atopique (DA), a initialement été approuvé par Santé Canada le 30 novembre 2017 pour le traitement des patients adultes atteints de DA modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés8. Les études cliniques ont montré un profil d'innocuité acceptable ainsi qu'une amélioration significative de l'état de la peau des patients et une diminution significative des démangeaisons dans les quatre premiers mois du traitement administré toutes les deux semaines9. Le profil d'innocuité à long terme de DupixentMC observé chez les adolescents était conforme à celui observé chez les adultes atteints de dermatite atopique10. Le médicament est développé conjointement par Regeneron et Sanofi dans le cadre d'une entente de collaboration mondiale.

DupixentMC a été associé à des résultats positifs lors de l'essai pivot de phase 3 présenté au 27 e congrès de l'European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Les résultats de l'essai de phase 3 ont montré le potentiel d'améliorations significatives sur le plan des démangeaisons constantes et de certaines mesures de la qualité de vie associées à DupixentMC chez les adolescents âgés de 12 ans et plus dont la DA n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou pour qui un traitement topique était déconseillé médicalement. Les données ont été présentées au 27 e congrès de l'European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) s'étant tenu à Paris, en France.

Cette récente présentation au congrès de l'EADV a indiqué que le principal critère d'évaluation conjoint à l'extérieur des États-Unis avait une amélioration de 75 pour cent du score EASI (pour Eczema Area and Severity Index) (EASI-75) et incluait les améliorations significatives suivantes11 :

41,5 pour cent des patients ayant reçu Dupixent MC toutes les deux semaines et 38 pour cent des patients ayant reçu Dupixent MC toutes les quatre semaines ont obtenu une amélioration de 75 pour cent ou plus (EASI-75), contre 8 pour cent des patients sous placebo (p inférieur à 0,001) 12 .

toutes les deux semaines et 38 pour cent des patients ayant reçu Dupixent toutes les quatre semaines ont obtenu une amélioration de 75 pour cent ou plus (EASI-75), contre 8 pour cent des patients sous placebo (p inférieur à 0,001) . 24 pour cent des patients ayant reçu une dose de DupixentMC fondée sur leur poids toutes les deux semaines (200 mg ou 300 mg) et 18 pour cent des patients ayant reçu une dose fixe de DupixentMC toutes les quatre semaines (300 mg) ont atteint le critère d'évaluation principal - élimination complète ou presque complète des lésions cutanées (score IGA de 0 ou de 1) - contre 2 pour cent des patients sous placebo (p inférieur à 0,001)13.

À propos de Sanofi Canada

Sanofi Canada emploie plus de 2 000 personnes. En 2017, nous avons investi 123 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emploi, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face à leurs défis touchant la santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale se concentrant sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies avec des vaccins, et fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur et alléger la souffrance. Nous sommes solidaires du petit nombre de personnes souffrant de maladies rares et des millions de personnes vivant avec des maladies chroniques à long terme.



Comptant plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout dans le monde.

Sanofi, donner toute sa force à la vie

