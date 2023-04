BEYFORTUS™ (nirsevimab) est le premier et le seul vaccin à dose unique conçu pour la prévention du virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons, y compris ceux qui sont nés en bonne santé, à terme ou prématurément, ou ceux qui souffrent de problèmes de santé spécifiques 1

Les données des essais cliniques renforcent la pertinence de BEYFORTUS™ dans la réduction des infections par le VRS qui nécessitent une prise en charge médicale, y compris des hospitalisations1

TORONTO, le 24 avril 2023 /CNW/ - Santé Canada a émis un avis de conformité (AC) approuvant le vaccin BEYFORTUS™ (nirsevimab) pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons, pendant la première saison de circulation du virus à laquelle ils sont confrontés, ainsi que chez les enfants âgés de moins de 24 mois qui demeurent vulnérables aux infections causées par le VRS au cours de la deuxième saison de circulation du VRS à laquelle ils sont confrontés1.

Le VRS est un virus respiratoire saisonnier commun et très contagieux, qui infecte presque tous les enfants avant l'âge de deux ans2. Le VRS provoque habituellement des symptômes légers, mais peut être à l'origine de maladies graves, y compris la bronchiolite et la pneumonie, qui peuvent nécessiter une hospitalisation ou même entraîner la mort1. Le virus est plus courant en hiver, mais dans certaines régions du pays, sa saison de circulation peut commencer de manière précoce ou se prolonger1. Le VRS est l'une des principales causes d'hospitalisation des nourrissons (environ 79 %)3, y compris chez les nourrissons nés à terme sans problèmes de santé sous-jacents4,5,6,7,8.

Dr Steven Moss, M.D., FRCPC, DipABPed

Professeur agrégé en pédiatrie, Université de Toronto, certifié par l'American Board of Pediatrics et le pédiatre communautaire à Toronto

« Le virus respiratoire syncytial a des répercussions importantes sur les nourrissons et les enfants dont je m'occupe, tant en milieu communautaire qu'en milieu hospitalier. Je suis ravi d'apprendre que nirsevimab a obtenu l'approbation de Santé Canada. »

L'approbation était fondée sur un programme de développement clinique BEYFORTUS™ couvrant trois essais cliniques menés à un stade avancé, y compris les résultats de la phase 3 de l'essai clinique MELODY récemment publiés dans le New England Journal of Medicine9.

Jason Lee

Chef des affaires médicales, vaccins, Sanofi Canada

« Il s'agit d'une date historique en matière de prévention du VRS, alors que des décennies de recherche et développement culminent avec l'approbation par le Canada de la première immunisation contre les infections par le VRS. Conçu à l'aide d'anticorps monoclonaux à longue durée d'action, BEYFORTUS™ permettra de répondre à d'importants besoins non comblés en matière de prévention des infections par le VRS, offrant aux parents la possibilité de protéger leurs nourrissons pendant la première saison de circulation de ce virus. »

Sanofi s'engage à ce que BEYFORTUS™ soit accessible aux nouveau-nés et aux nourrissons avant la prochaine saison 2023-2024 de circulation du VRS.

À propos du VRS

Le VRS est la cause la plus courante d'infections des voies respiratoires inférieures chez les nourrissons, y compris la bronchiolite et la pneumonie. Au Canada, le VRS est l'une des principales causes d'hospitalisation chez les nourrissons, les enfants de moins de 2 ans étant 14 fois plus susceptibles d'être hospitalisés en cas d'infection causée par le VRS qu'en cas de grippe4,5. Tous les nourrissons sont susceptibles de développer une infection grave causée par le VRS6,7,8. La plupart des hospitalisations pour infection causée par le VRS se produisent chez les nourrissons en bonne santé nés à terme3,10. Le VRS représente également un fardeau pour le système de santé, la plupart des nourrissons hospitalisés ayant besoin d'oxygène d'appoint et certains devant être admis au sein des unités de soins intensifs (USI)11,12.

À propos de BEYFORTUS™ (nirsevimab)

BEYFORTUS™ a été approuvé par Santé Canada pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons, pendant la première saison de circulation du virus à laquelle ils sont confrontés, ainsi que chez les enfants âgés de moins de 24 mois qui demeurent vulnérables aux infections graves causées par le VRS au cours de la deuxième saison de circulation du VRS à laquelle ils sont confrontés1.

BEYFORTUS™, un agent immunisant et un anticorps à action prolongée conçu pour tous les nourrissons afin de les protéger contre les infections des voies respiratoires inférieures de la naissance jusqu'à la première saison de circulation du virus à laquelle ils sont confrontés au moyen d'une seule dose, a été développé conjointement par Sanofi et AstraZeneca.

BEYFORTUS™ a été développé pour conférer une protection directe aux nouveau-nés et aux nourrissons au moyen d'un anticorps et les prémunir contre les infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS. Les anticorps monoclonaux ne nécessitent pas l'activation du système immunitaire pour conférer une protection directe et rapide contre les infections.

En mars 2017, Sanofi et AstraZeneca ont annoncé la conclusion d'une entente de développement et de commercialisation du BEYFORTUS™. Aux termes de cette entente, AstraZeneca dirige l'ensemble des activités de développement et de fabrication, tandis que Sanofi est chargé des activités de commercialisation.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : se mettre en quête des miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des options de traitement qui peuvent changer la vie des patients, ainsi que des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociale.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes et a investi plus de 145 millions de dollars en recherche et développement en 2022 au Canada, générant ainsi des emplois, des activités commerciales et des possibilités partout au pays.

