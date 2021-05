LAVAL, QC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Bausch Health, Canada, qui fait partie de Bausch Health Companies Inc. (NYSE: BHC) (TSX: BHC), (« Bausch Health » ou la « Société ») a annoncé que Santé Canada a approuvé l'utilisation de BRYHALI (lotion de propionate d'halobétasol à 0,01 % p/p), un corticostéroïde topique de puissance élevée à très élevée, indiqué pour le soulagement des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes et le traitement topique du psoriasis en plaquesi. Certaines des « affections cutanées les plus courantes de la catégorie des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes comprennent notamment la dermatite séborrhéique et les dermatoses eczémateuses, comme la dermatite atopique et la dermatite de contactii. »

La lotion BRYHALI est formulée à l'aide de la technologie PRISMATREXMC, un système d'émulsification polymérique novateur qui procure des conditions stables en assurant la distribution uniforme des gouttelettes de l'émulsion dans le temps et malgré les fluctuations de températureiii. On l'applique une fois par jour pendant un maximum de huit semaines.

« Grâce à l'homologation de BRYHALI par Santé Canada, les patients atteints d'une dermatose sensible aux corticostéroïdes disposeront bientôt d'un traitement topique novateur dont l'ingrédient actif, le propionate d'halobétasol, est un corticostéroïde mis au point pour aider à réduire l'inflammation », a déclaré Ginette Gagné, présidente-directrice générale par intérim de Bausch Health, Canada Inc. « BRYHALI constitue un ajout fort bienvenu au sein de notre gamme de produits dermatologiques, qui comprend le plus large éventail de produits novateurs dans ce domaine au Canada. Nous demeurons déterminés à offrir des médicaments novateurs en vue d'améliorer la vie des gens. »

« Les corticostéroïdes topiques sont couramment utilisés dans le traitement de nombreuses dermatoses sensibles aux corticostéroïdes; ils sont reconnus pour soulager les démangeaisons et l'inflammation », a expliqué le Dr Shear, dermatologue et professeur émérite à l'Université de Toronto. « La lotion BRYHALI représente un ajout appréciable aux options thérapeutiques en offrant un produit conçu au moyen de la technologie PRISMATREX. »

BRYHALI sera offert sur le marché canadien au cours des prochains mois.

La lotion BRYHALI est produite à l'usine de fabrication de Bausch Health située à Laval, au Québec, et est destinée aux marchés et aux patients du Canada et des États-Unis.

À propos de Bausch Health Companies Inc.

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX: BHC) est une société mondiale dont la mission est d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale.

Au Canada, la gamme de médicaments d'ordonnance de la société cible principalement la santé oculaire, la dermatologie et les affections cardiométaboliques. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société à bauschhealth.ca.

