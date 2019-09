Santander InnoVentures, MUFG, et Nomura Holdings soutiennent Securitize dans une levée de fonds de 14 millions USD

La levée de fonds révèle un appétit croissant pour les titres numériques en Asie avec KDDI, Mitsui Fudosan, Kenetic Capital et Fenbushi Capital comme autres participants à la ronde.

SAN FRANCISCO, 24 septembre 2019 /CNW/ - Securitize, la solution globale de confiance pour l'émission et la gestion de titres numériques conformes sur la chaîne de blocs, a obtenu une levée de fonds stratégique de 14 millions USD auprès de bailleurs stratégiques comprenant trois des plus grandes banques du monde - Banco Santander par l'entremise de son bras de capital de risque (Santander InnoVentures), MUFG par l'entremise de sa filiale de capital de risque en propriété exclusive (MUFG Innovation Partners), et Nomura Holdings - dans le but de développer sa plateforme de technologie pour moderniser le secteur des titres classiques.

« L'apport d'investisseurs stratégiques clés tels que Santander InnoVentures, MUFG, et Nomura, ainsi que d'investisseurs en chaînes de blocs de premier plan, confirme à quel point les titres numériques sont transformateurs pour les marchés financiers traditionnels. Grâce à cet investissement dans Securitize, nous pourrons continuer à stimuler l'adoption et l'innovation avec notre exécution et notre technologie chef de file du secteur », a déclaré Carlos Domingo, cofondateur et chef de la direction de Securitize.

Cette dernière levée de fonds est une extension de la ronde de Série A de Securitize et porte son financement total à plus de 30 millions USD. Les investisseurs de série A existants, Blockchain Capital, SPiCE VC, et SeedRocket4Founders, ont également participé à cette dernière ronde. Le soutien de ces institutions financières mondiales établies valide la capacité de la technologie de Securitize à transformer la façon dont les titres circulent et fonctionnent sur les marchés financiers.

Le protocole DS de Securitize, qui gère le négoce secondaire et les opérations de société dans le respect de la conformité pour les titres numériques, a aujourd'hui le taux d'adoption le plus élevé du secteur avec 11 titres numériques émis actuellement, cinq titres négociés sur les marchés publics, et des dizaines d'autres envisagés.

« Comme nous parions sur des entreprises qui réorganisent des pièces clés de l'infrastructure de notre secteur via les technologies de la chaîne de blocs, Securitize est un ajout évident à notre portefeuille qui permet à Santander de participer sur les marchés naissants des titres numériques », a ajouté Manuel Silva Martínez, associé et directeur des investissements chez Santander InnoVentures. « Nous sommes ravis de collaborer avec Carlos et son équipe pour révolutionner ensemble le secteur des marchés financiers. »

« Les titres numériques deviennent de plus en plus un cas d'utilisation majeur pour les technologies de registre distribuées au sein du secteur des services financiers. Securitize est devenu un fournisseur de solutions de premier plan dans ce domaine à forte croissance », a commenté Nobutake Suzuki, chef de la direction de MUFG Innovation Partners. « En investissant dans Securitize, MUIP compte à établir une relation stratégique et promouvoir une collaboration plus poussée à l'avenir. »

Cette ronde d'investissement démontre également un appétit croissant pour les titres numériques en Asie avec des participants tels que le fonds KDDI Open Innovation, le bras de capital de risque de KDDI, l'une des plus grandes entreprises de télécommunications du Japon, 31 Ventures, le bras d'innovation de Mitsui Fudosan, l'un des plus grands promoteurs immobiliers du Japon, la firme de capitalde risque axée sur la chaîne de blocs numéro un de Hong Kong, Kenetic Capital et la première firme de capital de risque chinoise exclusivement axée sur la chaîne de blocs, Fenbushi Capital.

La Tezos Foundation et Algo VC ont également participé à la ronde pour collaborer stratégiquement avec Securitize dans la numérisation de titres sur les chaînes de blocs Tezos et Algorand.

« Securitize innove en matière de titres numériques « sur la chaîne » avec une solide équipe de fondateurs. La Tezos Foundation a pour mission est de financer stratégiquement des projets et des entreprises pertinentes tablant sur Tezos, par conséquent, nous voyons une parfaite adéquation », a déclaré Hubertus Thonhauser, membre du conseil d'administration de la Tezos Foundation.

En novembre 2018, Securitize a levé 12,75 millions USD dans une ronde de Série A auprès d'investisseurs de haut niveau dans la technologie de la chaîne de blocs, Blockchain Capital,Coinbase Ventures, Ripple Ventures, Global Brains NXTP.

À propos de Securitize : Securitize fournit des solutions globales fiables permettant de créer et de gérer des titres numériques conformes. La plateforme de conformité et le protocole de Securitize fournissent une solution généraliste permettant d'émettre et de gérer des titres numériques (jetons de sécurité). Le protocole DS innovant de Securitize a le taux d'adoption le plus élevé du secteur et permet un négoce transparent et pleinement conforme simultanément sur de multiples marchés. De multiples titres numériques validés par Securitize sont déjà négociés à l'échelle mondiale sur les marchés publics et beaucoup d'autres sont envisagés.

Santander InnoVentures (SIV) est le fonds de capital de risque de 200 millions USD de Banco Santander. SIV investit dans des jeunes pousses du secteur de la technologie financière et dans des domaines adjacents pour accélérer leur croissance, soutenir des entrepreneurs et des équipes de premier ordre, et les aider grâce au capital, à l'échelle et à l'expertise du Santander Group. Depuis son lancement en 2014, le fonds a investi dans plus de 25 entreprises, étant l'un des fonds de capital de risque axés sur la technologie financière soutenus par des banques les plus actifs. Plus de 70 % des entreprises financées par capital-risque ont aujourd'hui des engagements stratégiques avec Santander. Pour en savoir plus, visiter : http://santanderinnoventures.com

À propos de MUFG & MUFG Innovation Partners : Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) est l'un des plus grands groupes financiers du monde. MUFG, qui a son siège à Tokyo et plus de 360 ans d'histoire, possède un réseau mondial de près de 3000 bureaux dans plus de 50 pays. Le Groupe compte plus de 180 000 employés et offre des services couvrant les services bancaires commerciaux, les services bancaires de fiducie, les titres, les cartes de crédit, le crédit à la consommation, la gestion d'actifs, et la location. Le Groupe vise à devenir « le groupe financier auquel les gens font le plus confiance dans le monde » grâce à l'étroite collaboration de ses sociétés exploitantes, et à répondre avec souplesse à tous les besoins financiers de ses clients, servir la société, et favoriser une croissance partagée et durable pour un monde meilleur. Les actions de MUFG sont négociées sur les bourses de Tokyo, Nagoya, et New York. Pour en savoir plus, visiter : https://www.mufg.jp/english.

MUFG Innovation Partners Co., Ltd. (MUIP) est une firme de capital de risque nouvellement établie de MUFG avec un fonds de 185 millions USD axé sur les investissements dans des jeunes pousses mondiales spécialisant dans la technologie financière et les domaines connexes. Pour en savoir plus, visiter : http://www.ip.mufg.jp

À propos du Nomura Group: Nomura est un groupe de services financiers qui a son siège en Asie et un réseau mondial intégré couvrant plus de 30 pays. En connectant les marchés Est et Ouest, Nomura répond aux besoins des particuliers, institutions, entreprises et gouvernements par l'entremise de ses quatre divisions commerciales : détail, gestion d'actifs, services bancaires de gros (marchés mondiaux et services bancaires d'investissement), et services de banque d'affaires. Fondée en 1925, la firme est fondée sur une tradition d'entrepreneuriat discipliné et offre à ses clients des solutions créatives et un leadership éclairé. Pour en savoir plus, visiter : https://www.nomura.com/

À propos de Tezos

Tezos est une chaîne de blocs qui évolue en se mettant à niveau. Les parties prenantes votent sur les amendements au protocole pour atteindre un consensus social sur les propositions et créer un système de mise à niveau sécurisé et organique. Le système de gouvernance de chaîne du protocole, preuve d'enjeu, et la capacité à faciliter une vérification formelle font de Tezosan la solution idéale à long terme pour les transactions numériques, y compris les contrats intelligents et les offres de jeton de sécurité. Tezos est entièrement décentralisée et le rôle de la Tezos Foundation consiste à soutenir le développement et le succès à long terme du protocole et de l'écosystème. Pour en savoir plus, visiter : https://tezos.foundation/

