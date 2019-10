Sanofi procédera au retrait préventif et volontaire du Zantac, un médicament en vente libre, au Canada et aux États-Unis

Le 13 septembre 2019, Santé Canada et la Food and Drug Administration des États-Unis ont publié des déclarations publiques selon lesquelles certains médicaments contenant de la ranitidine, dont le Zantac (un médicament en vente libre), pourraient comporter de faibles concentrations de NDMA, et ont demandé aux fabricants d'effectuer des analyses.

Des évaluations de l'ingrédient pharmaceutique actif et du produit fini sont en cours. En raison d'incohérences dans les résultats préliminaires des analyses de l'ingrédient pharmaceutique actif menées sur les produits au Canada et aux États-Unis, Sanofi a décidé de procéder à un retrait volontaire au Canada et aux États-Unis pendant que l'enquête se poursuit.

Les ingrédients pharmaceutiques actifs utilisés dans les produits à base de ranitidine de Sanofi en dehors du Canada et des États-Unis proviennent de différents fournisseurs. Sanofi est résolue à faire preuve de transparence et continuera de transmettre les résultats des analyses en cours aux autorités réglementaires, avec lesquelles elle collaborera afin de prendre des décisions éclairées fondées sur les données et les éléments de preuve disponibles.

Pour toute question supplémentaire, Sanofi invite toutes les personnes qui prennent du Zantac, un médicament en vente libre, à consulter leur fournisseur de soins de santé ou leur pharmacien.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde. Les sociétés Sanofi au Canada emploient plus de 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi 127,4 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

