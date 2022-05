La certification souligne l'engagement des entreprises et les mesures remarquables qu'elles prennent pour atteindre la parité à tous les niveaux.

Sanofi s'est engagée à atteindre un équilibre entre hommes et femmes parmi ses 1 900 hauts dirigeants à l'échelle mondiale d'ici 2025.

Sanofi poursuit son engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion grâce au déploiement continu d'initiatives visant à renforcer la parité.

LAVAL, QC, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Sanofi Canada est fière d'être reconnue par l'organisation Gouvernance au Féminin pour la troisième année en obtenant la certification Parité 2021 de niveau Or.

Atteindre la parité homme-femme est l'un des objectifs de Sanofi en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. L'entreprise poursuit ses efforts pour offrir un environnement de travail permettant de mieux comprendre les besoins de ses employés et de tisser des liens plus solides avec ses patients, ses clients et ses partenaires.

Stéphanie Veyrun-Manetti

Responsable nationale et directrice générale des soins spécialisés, Sanofi Canada

« Atteindre un équilibre homme-femme et promouvoir une culture d'inclusion sont des vecteurs importants de notre réussite future. La certification Parité de niveau Or confirme que nous prenons les mesures adaptées afin de nous assurer que les femmes sont représentées de façon égale à tous les niveaux au sein de notre organisation. Nous nous efforçons d'offrir des conditions permettant à toutes les femmes, en toutes circonstances, de réussir dans leur rôle.

Cette certification nous incite à continuer d'échanger et d'apprendre les uns des autres afin que nous puissions collectivement identifier les domaines dans lesquels il est nécessaire d'éliminer les obstacles, d'accroître les mesures de soutien et de créer des opportunités pour que les femmes puissent donner le meilleur d'elles-mêmes au travail. »

Sanofi s'est fixée un objectif mondial ambitieux : atteindre une représentation égale de femmes et d'hommes parmi ses hauts dirigeants d'ici 2025. L'entreprise a accompli des progrès considérables dans ce sens et cet élan vers la parité se poursuit cette année. Au niveau local, 52 % des employés de Sanofi sont des femmes. Sanofi a poursuivi sa progression en 2021, avec plus de 55 % des postes de direction occupés désormais par des femmes.

Favoriser un environnement équitable, inclusif et favorable pour tous

Sanofi s'est fixée une ambition audacieuse en matière de diversité, d'équité et d'inclusion : bâtir un leadership représentatif, qui reflète la diversité de ses communautés. À cet effet, l'entreprise établit des objectifs, recueille des données et surveille de près les changements au fil du temps afin de maximiser l'impact et d'accroître la responsabilité en matière de diversité et d'inclusion.

Au cours de l'année 2021, Sanofi a mis en œuvre de nombreuses mesures concrètes, notamment :

Lancement de la campagne d'inclusion et de diversité Self I&D : une initiative « d'auto-identification » à l'échelle du Canada pour avoir une image plus claire de l'organisation canadienne et de mieux comprendre la population d'employés de Sanofi.

Mise en place de nouveaux tableaux de bord sur la diversité permettant le suivi des indicateurs de rendement clés pour l'équilibre entre les sexes et l'ethnicité à tous les niveaux.

Création de Bien Vivre Canada : un programme holistique de bien-être en milieu de travail visant à améliorer et à maintenir la santé des employés en fournissant des offres flexibles et personnalisées dans toutes les dimensions du bien-être, qu'elles soient mentales, financières, physiques ou sociales.

: un programme holistique de bien-être en milieu de travail visant à améliorer et à maintenir la santé des employés en fournissant des offres flexibles et personnalisées dans toutes les dimensions du bien-être, qu'elles soient mentales, financières, physiques ou sociales. Participation au collaboratif Équité et Diversité, un consortium de 17 entreprises du secteur des sciences de la vie qui partagent un objectif commun : soutenir le Défi 50-30 du gouvernement du Canada, une initiative nationale visant à accroître la représentation et l'inclusion de groupes diversifiés sur le lieu de travail.

Nouvelle flexibilité dans les directives de Sanofi sur le lieu et la manière de travailler pour aider les employés à se sentir plus inclus et responsabilisés dans le milieu de travail. Sanofi s'engage à offrir des modalités de travail flexibles et adaptée, permettant une plus grande capacité à équilibrer leur bien-être et leur santé mentale.

Nouvelle politique de congé parental qui s'applique à tous les employés de Sanofi, quel que soit leur sexe ou orientation sexuelle, offrant un congé parental payé pouvant durer jusqu'à 14 semaines lorsqu'ils accueillent un nouvel enfant dans leur famille.

Marie-Pierre Lalande

Responsable des ressources humaines, Sanofi Canada

« Je suis fière de faire partie d'une entreprise qui place la diversité, l'équité et l'inclusion en tête de ses priorités; la parité homme-femme étant un élément important de cette démarche. Les enjeux de diversité, d'équité et d'inclusion sont devenus la pierre angulaire de notre stratégie d'entreprise. Nous déployons nos efforts pour favoriser une plus grande inclusion dans tous les aspects de nos interactions avec les employés, les fournisseurs de soins de santé et les patients.

Les commentaires que nous avons reçus dans le cadre du processus de certification nous permettent de voir où nous devons concentrer nos efforts sur ce parcours continu. Je suis convaincue que nous avons la passion et le plan adapté pour progresser vers nos objectifs audacieux. »

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin est une organisation à but non lucratif fondée pour donner aux femmes les moyens d'assumer leur rôle d'employées et de dirigeantes dans leur quête de l'excellence. Son objectif est de combler l'écart des genres dans le milieu de travail et d'atteindre la parité à chaque niveau et dans chaque service d'une organisation. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur www.lagouvernanceaufeminin.org

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes et en 2020, nous avons investi plus de 145 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les occasions d'affaires à l'échelle du pays.

