Sanofi et GSK ont conclu des ententes avec le gouvernement du Canada en vue de fournir jusqu'à 72 millions de doses d'un vaccin avec adjuvant contre la COVID-19

Source : Sanofi (EURONEXT: SAN) (NASDAQ: SNY)

Les ententes signées concernent un candidat vaccin qui utilise la technologie à base de protéines recombinantes de Sanofi et l'adjuvant à usage pandémique de GSK

Les deux sociétés se sont engagées à rendre leur vaccin contre la COVID-19 abordable et à l'offrir à l'échelle mondiale

TORONTO, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Sanofi et GSK annoncent la signature d'ententes avec le gouvernement du Canada concernant la fourniture de jusqu'à 72 millions de doses d'un vaccin avec adjuvant contre la COVID-19 à compter de 2021.

« Cette annonce témoigne de notre engagement sans faille à développer un vaccin contre la COVID-19 accessible à tous dès son entrée sur le marché, a déclaré Thomas Triomphe, vice-président exécutif et chef mondial de Sanofi Pasteur. Pour faire face à une crise sanitaire mondiale de cette magnitude, les partenariats sont indispensables; nous sommes reconnaissants à l'égard du Canada pour sa collaboration et envers GSK pour s'être associée à nous afin de développer un vaccin sécuritaire et efficace. »

Roger Connor, président de GSK Vaccins, a ajouté : « GSK est fière de travailler en partenariat avec Sanofi afin d'offrir ce vaccin le plus rapidement possible au Canada. Les deux sociétés disposent d'importantes capacités en matière de recherche-développement et de fabrication à l'échelle mondiale, et elles travaillent déjà d'arrache-pied pour augmenter la production. Cette annonce du gouvernement du Canada vient renforcer nos efforts continus. »

Le réseau mondial de fabrication des deux sociétés jouera un rôle essentiel dans la production du vaccin contre la COVID-19 pour le Canada. De plus, le service de recherche-développement du site torontois de Sanofi jouera un rôle dans les processus de traitement, de développement analytique et de fabrication clinique afin de soutenir les efforts généraux de Sanofi Pasteur en matière de développement et de fabrication d'un vaccin qui protège contre la COVID-19.

« Sanofi possède une longue expérience dans le développement de vaccins sécuritaires et efficaces pour les Canadiens et les Canadiennes, a précisé Jean-Pierre Baylet, directeur général de Sanofi Pasteur Canada. Notre partenariat avec le gouvernement du Canada marque un jalon clé dans la protection de la population contre la COVID-19 et les services qui lui sont offerts. Il se fonde également sur l'expérience de plus de cent ans de notre site de fabrication de Toronto, un partenaire fiable en santé publique. »

Sanofi dirige le développement clinique et l'homologation du vaccin contre la COVID-19, et une étude de phase I et II a été lancée le 3 septembre pour laquelle un total de 440 sujets ont été recrutés. Les sociétés devraient obtenir des résultats au début du mois de décembre 2020, ce qui leur permettra d'amorcer une étude pivot de phase III d'ici la fin de l'année. Si les données suffisent à une présentation réglementaire, une demande d'homologation devrait être déposée au cours de la première moitié de 2021. En parallèle, Sanofi et GSK intensifient leurs efforts respectifs pour la fabrication de l'antigène et du vaccin avec adjuvant dans le but de produire jusqu'à un milliard de doses au total par année à l'échelle mondiale.

En première ligne dans la lutte contre la COVID-19

Sanofi est à l'avant-garde de plusieurs initiatives visant à combattre la COVID-19, y compris le développement d'un candidat vaccin à ARN messager en partenariat avec Translate Bio, et ce, tout en poursuivant la mise au point, la fabrication et la fourniture de nombreux vaccins qui sauvent des vies et en veillant à l'accès continu des patients à nos médicaments. De plus amples renseignements sur la réponse de Sanofi à la COVID-19 se trouvent ici.

À propos de GSK

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. GSK est le premier fabricant de vaccins au monde. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.gsk.com

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi consiste à accompagner les personnes qui doivent composer avec des problèmes de santé. En tant que société biopharmaceutique multinationale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies grâce à nos vaccins et proposons des traitements novateurs en vue de combattre la douleur et d'apaiser les souffrances. Nous accompagnons tant les personnes atteintes de maladies rares que les millions de patients qui doivent composer avec des affections chroniques à long terme.

Avec plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Sanofi, donner toute sa force à la vie.

SOURCE Sanofi Canada

Renseignements: Relations avec les médias : Allison Reynolds, Chef de site, Communications, Sanofi Pasteur Canada, Tél. : 1 416 886 1089, [email protected]