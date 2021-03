Sanofi annonce un investissement d'environ 925 M$ CA pour construire une nouvelle installation de fabrication de vaccins à Toronto afin d'accroître l'approvisionnement en vaccin anti-influenza différencié au Canada , aux États-Unis et en Europe .

TORONTO, le 31 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Sanofi a annoncé un investissement d'environ 925 M$ CA dans une nouvelle installation de fabrication de vaccins qui sera construite sur son site actuel à Toronto, au Canada. L'investissement dans une telle installation permettra d'augmenter la capacité de production d'antigènes et de remplissage pour le vaccin anti-influenza FLUZONEMD Quadrivalent à haute dose de Sanofi, augmentant ainsi son approvisionnement au Canada, aux États-Unis et en Europe.

« En tant que leader dans le domaine de la fabrication de vaccins, nous nous tournons constamment vers l'avenir afin de répondre à la demande croissante en matière de vaccins antigrippaux ayant démontré leur supériorité clinique par rapport aux vaccins à dose standard. Ce nouvel investissement dans la fabrication du vaccin FLUZONEMD Quadrivalent à haute dose contribuera à assurer une meilleure protection des personnes âgées partout au monde contre la grippe et ses complications. En outre, ce vaccin constituera une ressource clé pour aider à combattre les futures pandémies », a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. « Nous saluons le partenariat en cours avec les autorités canadiennes qui nous ont apporté leur soutien afin de concrétiser ce projet d'envergure qui fera du Canada - qui possède un solide héritage en matière de recherche-développement sur les vaccins - l'un de nos principaux centres dans nos efforts de protection et d'amélioration de la santé humaine dans le monde entier. »

En plus de la fabrication du vaccin anti-influenza FLUZONEMD Quadrivalent à haute dose de Sanofi, cette nouvelle installation de fabrication permettra de faire croître de manière stratégique le secteur de la biofabrication au Canada et de créer une capacité à l'échelle industrielle afin de mieux préparer le Canada aux futures pandémies.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la capacité du Canada d'attirer des investissements étrangers et de mettre sur pied des installations qui mènent à des solutions purement canadiennes. Ce type d'investissement n'est réalisé qu'une fois par génération. Notre gouvernement démontre ainsi son engagement à relancer le secteur canadien de la biofabrication en s'appuyant à la fois sur des solutions stratégiques à court terme et sur une vision à long terme. En investissant dans ce projet, notre gouvernement veille au maintien de l'expertise au pays, crée et conserve des emplois hautement spécialisés et assure la santé et la sécurité des Canadiens. « En favorisant l'établissement d'un environnement où les entreprises peuvent investir et croître, des sociétés de premier plan en sciences de la vie telle Sanofi considèrent de plus en plus le Canada comme endroit où implanter leurs installations de fabrication. » - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Il s'agit d'un investissement extrêmement important, puisqu'il permettra la création de quelque 300 emplois de haute qualité et renforcera la capacité de l'Ontario à fabriquer des vaccins essentiels. En soutenant des entreprises comme Sanofi, nous continuons de renforcer notre excellent secteur pharmaceutique et de nous assurer que nous sommes prêts à relever de futurs défis en matière de santé publique, et ce, grâce à des produits fabriqués ici même en Ontario. » - L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Cet investissement historique dans le domaine des sciences de la vie au Canada consolide notre position de chef de file parmi les fabricants de vaccins au Canada et à l'échelle mondiale », a déclaré Fabien Marino, vice-président, Affaires industrielles et chef du site de Toronto. « Grâce au soutien de nos partenaires gouvernementaux, la création de cette nouvelle installation en sol canadien nous permettra d'accroître la capacité nationale de fabrication de vaccins ici même, de renforcer les efforts nationaux de préparation à une future pandémie et d'améliorer l'approvisionnement mondial de nos vaccins anti-influenza différenciés. »

Après la conception, la construction, la mise à l'essai et la qualification de l'installation et de l'équipement, la nouvelle installation sur le site de Toronto sera opérationnelle d'ici 2026. À l'heure actuelle, le site de Sanofi Pasteur à Toronto fabrique des millions de doses de vaccins chaque année qui aident à protéger les populations contre de nombreux virus dont la coqueluche, la polio, la diphtérie et le tétanos dans plus de 60 pays dans le monde, y compris le Canada.

Autres citations

« Il n'a jamais été aussi essentiel de renforcer notre capacité de production nationale afin d'approvisionner l'Ontario et tout le Canada en vaccins contre la grippe. L'Ontario est le moteur économique du Canada, et nous pouvons tout fabriquer ici même grâce à notre main-d'œuvre qualifiée, à notre secteur des sciences de la vie et à nos chaînes d'approvisionnement solides », a déclaré l'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. « Ce partenariat tirera parti de la capacité de bioproduction de l'Ontario, sauvera des vies, créera de nouveaux emplois et nous aidera à nous préparer à toute future pandémie. »

« L'agrandissement du site de Sanofi à Toronto est un véritable témoignage de la force du secteur médical et de la santé ici à Toronto. Cette nouvelle installation de fabrication de vaccins à Toronto renforcera la confiance des Canadiens non seulement dans le fait que des travaux sont en cours pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière de vaccins, mais aussi dans le fait que Toronto est une ville au sein de laquelle les entreprises peuvent croître et prospérer. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées, y compris mon collègue le maire adjoint Michael Thompson, d'avoir joué un rôle dans la concrétisation de ce partenariat et de nous avoir aidées à améliorer notre capacité à créer des vaccins ici même au Canada afin que nous puissions nous préparer pour l'avenir. » - Monsieur le Maire John Tory, Ville de Toronto

À propos des installations de Sanofi Pasteur au Canada

Fondée en 1917 sous le nom de Connaught Antitoxin Laboratories and University Farm, l'installation de Sanofi Pasteur au Canada a favorisé de nombreuses percées scientifiques tout en contribuant de manière importante à la santé publique. Il y a 100 ans, le site de Toronto a abrité une partie de la recherche initiale ayant mené à la découverte de l'insuline et accueilli sa production commerciale à grande échelle pour tout le Canada jusqu'aux années 1980. L'installation a également produit une antitoxine très accessible contre la diphtérie, la principale menace pour la santé publique des enfants canadiens au début des années 1900, et a été un partenaire important dans l'éradication de la poliomyélite en Amérique du Nord et de la variole dans le monde.

En 2018, Sanofi a réalisé un autre investissement historique sur le site de Toronto afin d'établir l'une des installations de fabrication en vrac de vaccins les plus avancées au monde. À l'époque, il s'agissait du plus important investissement jamais fait par Sanofi à l'échelle mondiale dans une seule installation, soit plus de 500 M$ CA. Cette installation de fabrication produira sept antigènes, soit le vaccin à cinq composants contre la coqueluche ainsi que les vaccins contre la diphtérie et le tétanos, pour aider à répondre à la demande mondiale d'un plus grand nombre de vaccins vitaux pour les enfants et les adultes partout dans le monde. L'approbation des licences pour le Canada et les États-Unis est prévue en 2024 pour le vaccin contre la coqueluche à cinq composants et en 2025 pour les vaccins contre la diphtérie et le tétanos. Lien vers le communiqué de presse.

À propos de FLUZONEMD Quadrivalent à haute dose

Le vaccin antigrippal FLUZONEMD Quadrivalent à haute dose est actuellement offert aux États-Unis et dans certains pays européens et sera offert au Canada en 2021 pour une utilisation chez les adultes de 65 ans et plus. Le vaccin FLUZONEMD Quadrivalent à haute dose est également approuvé en Australie. La mise en marché du vaccin a été autorisée dans 25 pays européens (sous le nom EflueldaMC à l'extérieur du Royaume-Uni). Les personnes âgées présentent un risque élevé de pneumonieii, de crise cardiaqueiii et d'accident vasculaire cérébraliv à la suite d'une grippe et sont les plus exposées au risque d'hospitalisation et de décès liés à la grippe. Le vaccin anti-influenza à haute dose contient quatre fois plus d'antigènes que le vaccin à dose standard et vise à procurer aux personnes âgées de 65 ans et plus une meilleure réponse immunitaire et, par conséquent, une meilleure protection contre la grippev. Le CCNI a recommandé que le vaccin anti-influenza à haute dose soit utilisé au lieu du vaccin à dose standard pour les adultes âgés de 65 ans et plusi.

L'engagement de Sanofi Pasteur à améliorer la prévention de la grippe

Sanofi Pasteur s'engage dans la recherche et le développement de solutions différenciées pour protéger les personnes de tout âge et de tout groupe à risque contre la grippe et ses complications.

Sanofi Pasteur, le plus grand fabricant de vaccins antigrippaux au monde, produit chaque année des vaccins contre la grippe à partir de cinq sites internationaux, soit : Swiftwater (Pennsylvanie, États-Unis), Pearl River (New York, États-Unis), Val-de-Reuil (France), Ocoyoacac (Mexique) et Shenzhen (Chine).

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi consiste à accompagner les personnes qui doivent composer avec des problèmes de santé. En tant que société biopharmaceutique multinationale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies grâce à nos vaccins et proposons des traitements novateurs en vue de combattre la douleur et d'apaiser les souffrances. Nous accompagnons tant les personnes atteintes de maladies rares que les millions de patients qui doivent composer avec des affections chroniques à long terme.

Avec plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Sanofi, donner toute sa force à la vie.





