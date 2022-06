Sanofi Canada remet les subventions annuelles de Sanofi Biogenius Canada pour la seconde année consécutive favorisant l'accès des étudiants canadiens à un apprentissage pratique des STIM

LAVAL, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sanofi Canada a le plaisir d'accorder quatre subventions Sanofi Biogenius Canada d'un montant d 50 000 $ à des écoles secondaires publiques réparties à travers le Canada pour faciliter l'accès à l'apprentissage pratique dans le domaine des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), et ce, en mettant à jour l'équipement de laboratoire, mais aussi en lançant de nouveaux programmes scientifiques, permettant de faire passer l'enseignement des sciences au niveau supérieur. Sanofi Canada s'engage à améliorer en continu l'accès à l'apprentissage et à l'éducation en STIM. À ce titre, la subvention Sanofi Biogenius Canada vise à équilibrer les règles du jeu pour les étudiants à travers le Canada afin de s'assurer que tous disposent de chances égales.

Stéphanie Veyrun-Manetti

Responsable nationale et directrice générale des soins spécialisés, Sanofi Canada

« Nous croyons à l'égalité des chances en matière d'apprentissage pratique en STIM pour chacun, quel que soit le parcours, le milieu ou le lieu où il ou elle se trouve. La subvention de Sanofi Biogenius Canada permettra non seulement d'éliminer les obstacles à la découverte scientifique, mais aussi de donner aux étudiants les moyens d'avoir de plus grandes ambitions et de poursuivre des carrières enrichissantes dans le domaine des STIM. Nous sommes fiers de contribuer aux efforts des écoles secondaires publiques canadiennes pour stimuler la curiosité et motiver les élèves à explorer les STIM, et nous remercions chaque enseignant et administrateur ayant proposé que son école soit bénéficiaire de la subvention de cette année. Les candidatures que nous avons reçues ont démontré un réel engagement envers la promotion de l'apprentissage en STIM pour les étudiants et une volonté de transformer l'expérience des étudiants en matière d'apprentissage. Votre passion est inestimable. »

Sanofi Canada félicite les lauréats 2022 de la subvention Sanofi Biogenius :

Goderich District Collegiate Institute ( Goderich, Ontario )

) École Gabriel-Le Courtois ( Sainte-Anne-des-Monts , Québec)

( , Québec) Alison Bernard Memorial High School ( Eskasoni , Nouvelle-Écosse)

Memorial High School ( , Nouvelle-Écosse) Conrad Fitzgerald Academy ( English Harbour West , Terre-Neuve)

Alison Symington

Directrice principale de la stratégie en sciences de la vie et vice-présidente aux sciences de la vie en Ontario

« Promouvoir un accès égal à l'apprentissage en STIM pour les étudiants à travers le Canada me passionne, et à ce titre, je suis heureuse d'avoir participé au processus de sélection de la subvention Sanofi Biogenius Canada de 2022. Nous sommes certains que ces quatre subventions pourront s'avérer bénéfiques pour les programmes scientifiques, les enseignants et les étudiants des établissements primés. Toutes les écoles sans exception ont fait preuve d'un engagement à améliorer l'expérience d'apprentissage en STIM de leurs élèves, et égalementd'un sens fort de la communauté, qui illustre une même vision de l'éducation aux sciences et de la découverte scientifique. »

La subvention de Sanofi Biogenius Canada aide les étudiants à accéder à l'équipement scientifique et à des ressources d'apprentissage, ce qui créée de nouvelles opportunités d'apprentissage en STIM à l'école. Les établissements primés doivent prouver leur engagement envers les possibilités d'apprentissage pratique en STIM pour tous les élèves, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur identité ou leur expression de genre, leur situation familiale ou le lieu où ils se trouvent. Les bénéficiaires peuvent utiliser les fonds pour rénover les installations de laboratoire existantes, acheter de nouveaux équipements scientifiques, développer des programmes d'amélioration de l'impact du laboratoire ou pour plusieurs de ces objectifs en même temps.

Pour de plus amples renseignements sur la subvention de Sanofi Biogenius Canada, visitez: https://biogenius.ca/fr/subvention-biogenius/.

À propos de Sanofi Biogenius Canada

Le concours et la subvention de Sanofi Biogenius Canada encouragent les étudiants d'un océan à l'autre et de tout autre environnement à surmonter les obstacles et à explorer les idées de recherche en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) réelles qui peuvent changer des vies, le tout avant de quitter l'école secondaire.

À propos de Sanofi Canada

Nous sommes une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes et en 2021, nous avons investi plus de 143 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les occasions d'affaires à l'échelle du pays.

