La certification souligne l'engagement des entreprises et les mesures remarquables qu'elles prennent pour atteindre la parité à tous les niveaux.

Sanofi a été la première entreprise biopharmaceutique mondiale jouissant d'une présence au Canada à recevoir cette certification de niveau or en 2019.

Sanofi s'est engagée à réaliser la parité parmi ses 1 900 hauts dirigeants dans le monde d'ici 2025.

LAVAL, QC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Sanofi Canada est heureuse d'annoncer que l'organisme La Gouvernance au Féminin lui a décerné pour la deuxième année de suite une certification de parité de niveau or en 2020, alors qu'elle s'efforce de créer un milieu de travail plus inclusif permettant de mieux comprendre les besoins de ses patients, de ses clients et de ses partenaires, et de tisser des liens plus solides avec eux.

« Sanofi croit fermement à la valeur significative et l'importance de l'équilibre de genre ainsi qu'à l'inclusion en milieu de travail. Nous sommes déterminés à créer un environnement de travail qui inclut et autonomise les femmes dans toute notre organisation afin qu'elles réussissent et qu'elles soient représentées dans des postes de direction. L'obtention de cette certification deux ans de suite témoigne de nos progrès soutenus et de la priorité que continue d'accorder notre entreprise à la parité, d'autant plus que nous constatons que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la pandémie et qu'elles quittent le marché du travail à un rythme accru », déclare Marissa Poole, cheffe nationale de Sanofi Canada et directrice générale de Sanofi Genzyme. « Cette réalisation continuera d'inciter notre équipe à déployer des efforts encore plus grands pour favoriser un lieu de travail inclusif et représentatif ainsi que d'assurer qu'un équilibre de genre demeure une priorité au sein des postes de direction de notre organisation. »

Sanofi Canada a été la première entreprise biopharmaceutique mondiale jouissant d'une présence au Canada à recevoir une certification de parité en 2019, et elle maintient son élan. Elle vise d'ailleurs un objectif mondial ambitieux, soit atteindre une représentation égale de femmes et d'hommes parmi ses 1,900 hauts dirigeants d'ici 2025, et a réalisé des progrès considérables dans ce sens après avoir augmenté le nombre de femmes à des postes de direction dans le monde depuis 2018. Au Canada, Sanofi a également fait des progrès remarquables en 2020 : des femmes occupaient 50 % des postes de haute direction et il y a avait un équilibre des genres au sein du Conseil canadien.

« Favoriser l'égalité de genre à tous les niveaux de l'organisation nous aide à attirer et à conserver les meilleurs talents, peu importe leur sexe, et nous sommes ainsi plus forts et plus prospères », affirme Marie-Pierre Lalande, Responsable des ressources humaines à Sanofi Canada. « Nous continuerons de donner à chaque membre de notre organisation les moyens d'adopter une culture inclusive d'un océan à l'autre, tout en travaillant ensemble en vue de répondre aux besoins en soins de santé au Canada et dans le reste du monde. »

Les avantages de l'inclusion et de la diversité au travail ont été démontrés. Sanofi croit fermement que l'intégration de points de vue diversifiés au processus décisionnel encourage de nouvelles idées qui reflètent les réalités changeantes et lui permettent de faire preuve d'une plus grande innovation sur le plan des besoins des patients et des clients, tout en contribuant à un meilleur rendement financier dans toutes ses unités d'affaires. Cette façon de penser s'est traduite par des mesures concrètes internes et externes, notamment :

Création d'un Comité canadien pour l'inclusion et la diversité

Initiatives de formation et de perfectionnement pour trouver et encadrer de futures dirigeantes;

Participation au Défi 50-30 du gouvernement du Canada , une initiative nationale visant à augmenter la représentation et l'inclusion des divers groupes dans le milieu de travail, tout en mettant en valeur les avantages de donner à tous les Canadiens une place à la table.

, une initiative nationale visant à augmenter la représentation et l'inclusion des divers groupes dans le milieu de travail, tout en mettant en valeur les avantages de donner à tous les Canadiens une place à la table. Mise en place d'options supplémentaires de travail flexible pendant la pandémie de COVID-19.

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir les femmes, tant employées que leaders, dans leur quête d'excellence. Son objectif est de combler l'écart des genres dans le milieu de travail et d'atteindre la parité à chaque niveau et dans chaque service d'une organisation. Pour en savoir plus : www.lagouvernanceaufeminin.org.

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à soutenir les personnes à travers les défis posés par leur état de santé. Société biopharmaceutique mondiale centrée sur la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur et alléger la souffrance. Nous accompagnons tant le petit nombre de personnes souffrant de maladies rares que les millions de personnes vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Les entités Sanofi au Canada emploient environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

Suivez-nous sur Twitter, à @SanofiCanada, et sur YouTube.

Sanofi, donner toute sa force à la vie

SOURCE Sanofi-Aventis Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias - Personne-ressource : Emilija Businskas, [email protected]

Liens connexes

https://www.sanofi.ca/