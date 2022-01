Sanofi Canada reconnue pour ses engagements en matière d'inclusion et de diversité, d'équité STIM et d'innovation scientifique.

LAVAL, QC, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, Sanofi Canada a été nommée l'un des meilleurs employeurs au Canada par Forbes Canada et Statista Inc. La liste des meilleurs employeurs a été publiée aujourd'hui et peut être consultée sur le site Web de Forbes Canada.

« Nous sommes fiers de nous classer de nouveau dans la liste des meilleurs employeurs de Forbes Canada en 2022 et de célébrer ce prix avec tous les employés au Canada qui contribuent chaque jour à faire de cet objectif une réalité », déclare Stephanie Veyrun-Manetti, responsable nationale et directrice générale des soins spécialisés, Sanofi Canada. « Cet immense honneur témoigne de nos valeurs fondamentales, de notre approche axée sur les individus et de notre engagement envers l'inclusion et la diversité, l'équité STIM et l'innovation scientifique. »

Forbes Canada a désigné les meilleurs employeurs 2022 à la suite d'une enquête indépendante menée auprès de plus de 10 000 Canadiens travaillant pour des entreprises comptant plus de 500 employés au Canada. L'évaluation s'est basée sur les recommandations directes et indirectes des employés qui ont été invités à évaluer leur volonté de recommander leur propre employeur à leurs amis et à leur famille. Les évaluations des employés comprenaient également d'autres employeurs dans leurs secteurs respectifs qui se sont démarqués positivement ou négativement.

« Avec une passion inébranlable pour le bien-être des patients au cœur de ce que nous faisons, Sanofi Canada est un endroit accueillant et enrichissant pour faire évoluer votre carrière », dit Marie-Pierre Lalande, chef des ressources humaines, Sanofi Canada. « Nous offrons une variété de possibilités d'apprentissage et de développement en plus des avantages sociaux et des programmes de récompenses attrayants, tels que le congé parental payé, un programme de bien-être, des services de soutien pour la garde d'enfants et les parents âgés et de nouvelles lignes directrices sur les modalités de travail flexibles. Notre programme d'auto-identification renforce également notre engagement envers un milieu de travail qui favorise la diversité et prône l'inclusivité. »

Cette distinction est célébrée aux côtés de chaque employé de Sanofi au Canada qui, chaque jour, a un impact positif sur la vie des patients et des Canadiens. Sanofi Canada est également fière d'avoir été nommée l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto en 2022, et d'avoir été nommée précédemment l'un des meilleurs employeurs de Forbes Canada en2021, l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada en 2020 et l'un des meilleurs employeurs du Grand Montréal en 2020.

