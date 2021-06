MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de American Process Group (« APG »), un leader de l'industrie de l'environnement basé à Edmonton, se spécialisant dans le dragage, l'assèchement et la gestion des matières résiduelles, pour un prix d'achat total de 50 millions $ CA, sous réserve d'ajustements. SANEXEN franchit une étape importante de son plan stratégique ambitieux visant à étendre géographiquement et opérationnellement ses services novateurs, par le biais de leur approche multidisciplinaire en matière de renouvellement d'aqueducs, de solutions d'élimination du plomb, de solutions de SPFA et de restauration de sites auprès de nouveaux marchés, tant au Canada qu'aux États-Unis.

APG est une entreprise familiale dotée d'une réputation solide en gestion environnementale et de matières résiduelles, établie dans l'ouest du Canada et aux États-Unis. Elle dessert des clients industriels dont des fabricants de pâtes et papier, ainsi que des agences municipales et gouvernementales depuis 2004. Son expérience approfondie en gestion de l'eau, en traitement des eaux usées, et en voies navigables, incluant le nettoyage de lacs, de lagunes et de bassins industriels. Il s'agit du complément idéal à la gamme de solutions environnementales de SANEXEN qui emploie des solutions uniques et spécialisées pour servir ses clients partout en Amérique du Nord. Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, APG a dégagé des produits de 40,6 millions $ CA et un résultat net de 7,9 millions $ CA.

« Nous sommes heureux d'accueillir APG dans la famille SANEXEN », a affirmé Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation. « Ensemble, nous pourrons offrir une gamme complète de solutions à nos clients industriels et municipaux, en plus de fournir de nouveaux services aux communautés où nous sommes respectivement déjà bien établis. Ainsi, nous pourrons miser sur notre excellente renommée pour travailler en étroite collaboration avec nos clients et les municipalités partout en Amérique du Nord ».

John et Colleen Prince, fondateurs d'APG, ont dit : « APG est ravie d'entamer ce nouveau chapitre et quel meilleur moyen pour atteindre davantage de communautés, grâce à SANEXEN. Notre objectif a toujours été de fournir des solutions environnementales qui améliorent le monde dans lequel nous vivons, ce qui s'aligne très bien avec la mission et les valeurs de SANEXEN ».

« Lorsque LOGISTEC a acquis SANEXEN il y a presque 30 ans, nous savions que le traitement des sols et de l'eau était la force motrice dernière tous ce que nous faisons », a ajouté Madeleine Paquin. « Alors que nous avons bâti notre expertise et notre réputation à travers les décennies, nous avons toujours cherché à ajouter de nouveaux services novateurs à notre portefeuille pour compléter notre offre. Avec l'acquisition d'APG, nous continuons à travailler avec les meilleurs et à miser sur notre rôle de leader en services environnementaux ».

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 53 installations portuaires et 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN services environnementaux inc. et de FER-PAL Construction Ltd.

SANEXEN Services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 35 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion de sols contaminés et de matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution dans le monde.

