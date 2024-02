LINCOLN, Nebraska, 2 février 2024 /CNW/ - Sandhills Global annonce aujourd'hui l'introduction de la solution de financement Currency aux acheteurs et aux vendeurs qui utilisent les marchés de Sandhills au Canada. Currency est la branche de technologie financière de Sandhills, offrant des solutions sûres pour faciliter le financement de dépenses importantes. Les clients utilisent une application en ligne simple et sécurisée pour présenter rapidement une demande de financement. Currency trouve ensuite des occasions de financement parmi ses prêteurs partenaires.

Curreny est la branche de technologie financière de Sandhills Global, offrant des solutions sûres qui facilitent le financement de dépenses importantes comme l’équipement lourd, la machinerie agricole, les aéronefs, l’équipement pour le sport motorisé, et d’autres fonds de roulement pour les entreprises aux États-Unis et au Canada. https://www.gocurrency.com (PRNewsfoto/Sandhills Global)

Currency est maintenant offerte aux acheteurs au Canada par l'entremise de MarketBook.ca , MarketBook.qc.ca , CraneTrader.ca et ForestryTrader.ca , les versions canadiennes des marques mondiales MarketBook, CraneTrader et ForestryTrader de Sandhills. Les acheteurs utilisent MarketBook.ca et les publications imprimées complémentaires de MarketBook Canada (Ouest canadien, Est canadien et Québec) pour trouver de l'équipement de construction, de la machinerie agricole, des camions, des remorques, des pièces d'équipement, des composantes et d'autres biens à vendre. CraneTrader.ca et ForestryTrader.ca se consacrent respectivement à la commercialisation et à la vente de grues et d'équipement forestier.

« C'est une période excitante pour la solution Currency, a déclaré Kenny Segin, directeur du service Currency. Grâce à notre technologie financière de premier plan et à notre expertise en matière d'obtention de solutions de financement rapides et faciles pour les biens de grande valeur, dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, des transports et de l'aviation, nous sommes bien placés pour lancer CurrencyFinance sur les marchés de Sandhills au Canada. »

Grâce à l'intégration de la solution Currency, ces sites permettront également aux concessionnaires d'équipements, de camions et de remorques au Canada d'étendre les possibilités de financement à leurs clients, ce qui simplifiera les ventes. Les vendeurs peuvent également utiliser Currency pour obtenir un fonds de roulement pour leur entreprise.

À propos de Sandhills Global

Sandhills Global est une entreprise de traitement de l'information dont le siège social est situé à Lincoln, au Nebraska. Nos produits et services recueillent, traitent et distribuent de l'information sous forme de publications spécialisées, de sites Web et de services en ligne qui relient les acheteurs et les vendeurs dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de la foresterie, du pétrole et du gaz, de l'équipement lourd, du camionnage commercial et de l'aviation. Notre approche intégrée et propre à l'industrie en matière de technologies et de services hébergés offre des solutions qui aident les entreprises, grandes et petites, à fonctionner efficacement et à croître de façon sécuritaire, rentable et réussie. Sandhills Global ' we are the cloud (nous sommes le nuage).

