Zhan Zhuo, cofondateur et chef de la direction de SANANBIO, l'explique : « Versez vos graines dans le semoir et ne faites rien d'autre que de vous attendre, en quelques jours, à des légumes frais. Au vu des essais menés ces deux dernières années, UPLIFT se montre viable sur le plan commercial et prêt à entrer en service comme projet clé en main pour les producteurs du monde entier. Il peut produire chaque jour de 6 à 8 tonnes de légumes-feuilles frais dans une ferme de seulement 5 000 mètres carrés. Comme le système est vertical, nous pouvons exploiter au mieux l'espace disponible pour augmenter les rendements. À taille égale, à savoir la superficie exploitée, la productivité d'UPLIFT est six fois celle d'une ferme intérieure à six niveaux. Le rendement accru se traduit par une baisse des coûts, rendant nos produits abordables pour un plus grand nombre de consommateurs. Nous avons également perfectionné notre système de circulation d'eau si bien que 60 % de l'eau se trouvent absorbées par les plantes et les 40 % restantes sont recyclées. Ce fait est particulièrement important pour les régions du monde confrontées à des pénuries d'eau et à des conditions agricoles difficiles. »