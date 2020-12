Samsung fournit la technologie 5G à Vidéotron au Canada

Samsung et Vidéotron offriront un réseau 5G immersif aux utilisateurs du Canada.

SÉOUL, Corée, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Samsung Electronics Co., Ltd. et Vidéotron ont annoncé aujourd'hui le lancement du service 5G à tous les utilisateurs de Vidéotron. Le service 5G de Vidéotron fait de Montréal la deuxième plus grande ville du Canada à procéder au déploiement commercial du service 5G qui s'étendra à terme à l'ensemble du réseau Vidéotron dans la province de Québec.

Après plusieurs décennies de succès dans le domaine de la télévision par câble et de l'accès à Internet, Vidéotron a déployé ses activités sans fil en 2010, et est depuis lors le nouvel opérateur qui connaît la plus forte croissance. Grâce à ces efforts combinés, Vidéotron a maintenant réussi à étendre ses services à la 5G.

Pour le lancement, Samsung a fourni un RAN 5G, qui couvre les spectres 600 MHz, 700 MHz, 2,6 GHz et AWS. En outre, le RAN 5G de Samsung prend en charge à la fois le LTE et la 5G NR, ce qui permet une exploitation pratique d'un réseau et un gain d'espace d'installation tout en réduisant les coûts d'investissement et d'exploitation.

« La collaboration avec Samsung pour le service 5G nous a permis de répondre aux attentes les plus élevées de nos clients », a déclaré Jean-François Pruneau, président-directeur général de Vidéotron. « En intensifiant nos efforts de collaboration, nous allons offrir des expériences enrichissantes et permettre aux Québécois de rester en contact avec tout ce qui leur tient à cœur. Nous sommes ravis de proposer une expérience de connectivité renouvelée qui accompagnera nos clients dans leur vie quotidienne ».

« Samsung est heureuse de soutenir Vidéotron pour son premier service 5G. Ce déploiement commercial permettra aux utilisateurs du service 5G de Vidéotron de vivre de nouvelles expériences passionnantes », a déclaré Jeff Jo, président-directeur général de Samsung Electronics Canada. « Avec Vidéotron, Samsung s'appuiera sur ses expériences réussies en matière de 5G pour offrir des services 5G fiables et avancés aux utilisateurs au Canada ».

Samsung a été le premier à proposer des solutions 5G de bout en bout, notamment des jeux de puces, des radios et des technologies de réseau de base. Samsung soutient les services commerciaux 5G sur les principaux marchés mondiaux, notamment la Corée, les États-Unis et le Japon. En outre, l'entreprise étend rapidement sa présence mondiale à de nouveaux marchés, dont le Canada et la Nouvelle-Zélande.

À propos de Videotron

Vidéotron , une filiale en propriété exclusive de Québecor Média Inc ., est une société de communication intégrée qui fournit des services de télévision par câble, de divertissement, d'accès à Internet, de téléphonie filaire et de téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file dans le domaine des nouvelles technologies avec sa plateforme de divertissement et de gestion à domicile Helix. Au 30 septembre 2020, Vidéotron comptait 1 481 800 clients à la télévision par câble et 452 900 abonnés à son service de vidéo en continu Club illico. Vidéotron est également le chef de file de l'accès Internet haute vitesse au Québec avec 1 773 600 clients abonnés à son service de câblodistribution en date du 30 septembre 2020. À cette même date, Vidéotron comptait 1 452 600 abonnés à son service de téléphonie mobile et offrait un service de téléphonie filaire à 950 900 foyers et organismes québécois. Vidéotron a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l'avenir avec ses idées et ses technologies révolutionnaires. La société redéfinit l'univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, des appareils vestimentaires, des tablettes, des appareils électroménagers numériques, des systèmes de réseautage, des dispositifs de stockage, de l'intégration de systèmes à grande échelle, des semiconducteurs et des solutions à DEL. Pour obtenir les dernières nouvelles, veuillez visiter la salle de presse Samsung au http://news.samsung.com

