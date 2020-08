Samsung et Zhilabs optimiseront le Centre de service de TELUS

CustomAIr de Zhilabs propose aux fournisseurs de communications une visibilité de bout en bout en temps réel au niveau de l'abonné à travers tous ses produits et services

SÉOUL, Corée du Sud, le 21 août 2020 /CNW/ - Zhilabs, une filiale de Samsung se spécialisant dans l'analyse du trafic et dans l'automatisation des réseaux sur fil et sans fil, a annoncé aujourd'hui qu'elle optimisera le Centre de service de TELUS grâce à CustomAIr, la solution phare d'analyse de la clientèle de Zhilabs.

Cette solution infonuagique multiaccès et multifournisseur fournit des connaissances de bout en bout au sein de l'expérience réseau du client. Elle permettra à TELUS d'étendre ses capacités de gestion de réseau à son réseau 5G nouvellement lancé et à ses services mobiles et traditionnels existants plus efficacement, tout en maintenant la transparence de l'expérience de connectivité de ses clients.

TELUS est une société de technologie d'information et de communication canadienne de classe mondiale ayant 15,3 millions de connexions avec ses clients en leur offrant des produits et des services sans fil, données, IP, voix, télévision, divertissements, vidéo et sécurité. En juin, TELUS a lancé la première phase de son réseau 5G à Vancouver, à Montréal, à Calgary, à Edmonton, et dans la région du Grand Toronto, avec des vitesses atteignant jusqu'à 1,7 Gbit/s. TELUS continuera d'étendre son réseau dans 26 marchés supplémentaires partout au Canada au cours du reste de l'année pour soutenir la prestation de la technologie de prochaine génération à tous les Canadiens. Elle prévoit maintenir son service de fine pointe ainsi que la qualité et la performance de son réseau en appliquant la solution de gestion de réseau de CustomAIr de Zhilabs, qui est conçue pour assurer efficacement l'évolutivité des capacités d'analyse à travers de grand réseau.

CustomAIr de Zhilabs a recours à une technologie d'apprentissage artificiel avancée qui fournira à TELUS un environnement de données ouvert pour mieux développer son approche agile-test-apprentissage à la gestion de réseau. Cette approche permettra à TELUS d'analyser ses services d'une perspective de l'extérieur pour maintenir sa performance de réseau et son expérience client de classe mondiale. En se concentrant sur la résolution proactive et prédictive des problèmes de service, l'expérience client est au cœur de cette solution.

La technologie CustomAIr aidera TELUS à poursuivre l'évolution de ses activités de réseau grâce à une analyse axée sur les connaissances à travers tous ses produits et services. De cette façon, TELUS obtiendra plus de flexibilité opérationnelle et une planification de capacité proactive et prédictive. En déployant CustomAIr de Zhilabs, TELUS cherche à obtenir un temps de disponibilité de 100 pour cent en automatisant la résolution des problèmes de réseau et des clients de manière évolutive par le biais d'une analyse des causes profondes assistée par ordinateur et le débruitage d'événements ne donnant lieu à aucune action.

« Avec le lancement du réseau 5G de TELUS en juin, notre capacité de maintenir la supériorité de notre réseau et de fournir les services mobiles les plus rapides et les plus fiables à nos clients dépend de notre innovation continue et de nos partenariats technologiques de qualité mondiale », a déclaré Brian Lakey, vice-président du centre de la fiabilité du service et d'intelligence augmentée, TELUS. « L'introduction des capacités d'analyse proactives du trafic axée sur la clientèle de Zhilabs au sein de l'analyse de réseau et de l'écosystème de gestion de TELUS permettra à notre équipe de fournir à nos clients une expérience de service encore meilleure, ce qui est essentiel alors que nous continuons de lancer des technologies de nouvelle génération pour servir un avenir numérique hyperconnecté. »

« À mesure que la complexité des réseaux augmente avec l'arrivée de la technologie 5G et d'un flux continu de nouveaux services, l'expérience client doit être la priorité ultime de tout fournisseur de communications », dit Joan Raventós, PDG de Zhilabs. « Nous sommes ravis de contribuer à l'approche axée sur le client de TELUS en partageant notre logiciel CustomAIr. »

En mars, Zhilabs a lancé de nouvelles solutions NetLiner (Communiqué de presse, Vidéo).

Pour obtenir plus d'information sur CustomAIr, veuillez visiter ce site. (Lien vers CustomAIr, Vidéo I, Vidéo II)

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l'avenir avec ses idées et ses technologies révolutionnaires. La société redéfinit l'univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, des appareils vestimentaires, des tablettes, des appareils électroménagers numériques, des systèmes de réseautage, des dispositifs de stockage, d'intégration de systèmes à grande échelle, de semiconducteurs et de DEL. Pour obtenir les dernières nouvelles, veuillez visiter la salle de presse Samsung au http://news.samsung.com.

À propos de Zhilabs

Au moment où l'expérience client est largement reconnue comme sujet clé pour les fournisseurs de communications partout dans le monde, Zhilabs propose la solution d'expérience client la plus avancée au monde. En production chez plusieurs entreprises de premier rang et fabriqués de matériel informatique d'origine par certaines des plus importantes marques de l'industrie, les produits Zhilabs permettent aux fournisseurs de communications de ne plus se soucier des données et de se concentrer sur tous leurs clients, tout le temps et en temps réel. Un ensemble incomparable de cas d'utilisation éprouvés en production, en réseau pour la haute direction, en affichage des affaires, en analyse des causes profondes intelligente, en analyse détaillée au niveau des paquets de données, en approvisionnement holistique multisource, en apprentissage artificiel, en haute performance, en optimisation vidéo en temps réel. En octobre 2018, Zhilabs est devenue une filiale en propriété exclusive de Samsung Electronics Co., Ltd.

SOURCE Samsung Electronics Canada Inc.

