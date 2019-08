Samsung Canada lance la Galaxy Watch Active2, qui a été conçue pour un bien-être équilibré avec une connectivité améliorée

La Galaxy Watch Active2 permet aux utilisateurs d'accomplir plus de choses au quotidien, qu'il s'agisse d'établir un meilleur rythme de sommeil et d'atteindre un objectif d'entraînement ou d'accomplir des tâches de manière efficace et transparente en naviguant entre les applications et les appareils connectés. Que vous souhaitiez vous déconnecter complètement et méditer, être informé de chaque mise à jour, ou quelque chose à mi-chemin, la Galaxy Watch Active2 complète votre style de vie et vos objectifs de mieux-être.

« Chez Samsung, nous nous engageons à offrir aux Canadiens des produits novateurs qui offrent un niveau de commodité supplémentaire et une connectivité transparente dans leur vie quotidienne », indique Jennifer Safruk, vice-présidente, Activités mobiles, Samsung Canada. « La Galaxy Watch Active2 est conçue pour aider les consommateurs à vivre une vie équilibrée et à personnaliser leurs objectifs de bien-être et le design en fonction de leurs goûts. »

Une conception sur mesure et adaptée à votre vie

La Galaxy Watch Active2 présente une conception étonnante avec son écran tactile courbé et son cadre tactile intuitif. L'interface utilisateur One UI améliorée crée une expérience utilisateur toujours plus simple, claire et intuitive. La Galaxy Watch Active2 est conçue de manière symétrique, ce qui crée une apparence élégante tout en privilégiant le confort pour son utilisateur et en intégrant de nouveaux capteurs de santé innovants à l'arrière.

La Galaxy Watch Active2 est conçue pour être à la fois élégante et adaptable à votre vie. Elle est disponible en deux diamètres (44 mm et 40 mm) et en deux styles différents : aluminium léger avec un bracelet respirant et flexible, et acier inoxydable solide de qualité supérieure avec un bracelet en cuir. Les montres intelligentes peuvent être personnalisées avec une gamme de bracelets et de cadrans supplémentaires aux styles élégants.

La Galaxy Watch Active2 vous permet désormais de personnaliser votre cadran de montre pour qu'il corresponde à votre tenue du jour grâce à l'algorithme d'extraction des couleurs. Jumelez-la à votre téléphone intelligent1 et prenez une photo de votre tenue pour obtenir un nouveau cadran de montre personnalisé qui s'agence parfaitement à votre style personnel.

Le compagnon idéal pour atteindre vos objectifs de bien-être

La Galaxy Watch Active2 est votre guide pour améliorer votre bien-être en vous fournissant des conseils pratiques qui peuvent vous aider à apporter des changements positifs à votre vie. La montre intelligente peut suivre plus de 39 types d'entraînements avec un suivi automatique de 7 types, dont la course, la marche, la natation et la machine à ramer.

Grâce à un entraîneur de course à pied mis à jour, les utilisateurs peuvent utiliser sept programmes de course à pied différents avec un accompagnement interactif afin de rester concentrés sur leurs objectifs de conditionnement physique. Le nouvel entraîneur de course à pied intégré vous donne de la rétroaction en temps réel sur vos courses au moyen de l'accéléromètre avancé. Il surveille la cadence à laquelle vous courez et vous dit si vous devriez accélérer ou ralentir. Afin d'améliorer et de favoriser la récupération, la Galaxy Watch Active2 dispose d'algorithmes d'analyse du sommeil améliorés pour vous aider à maintenir des habitudes de sommeil saines et vous préparer au lendemain.

La Galaxy Watch Active2 peut vous guider au travers d'exercices interactifs de médiation et de respiration pour vous aider à vous sentir revigoré et prêt à retourner à votre journée, le tout grâce à Calm, l'application de sommeil et méditation la plus populaire, qui est maintenant disponible dans 28 pays.

Améliorez votre style de vie branché en toute simplicité

La Galaxy Watch Active2 vous permet de rester connecté à votre vie et à vos autres appareils, même lorsque vous êtes absent ou en déplacement. La Galaxy Watch Active2 avec connectivité LTE vous donne la possibilité d'effectuer et de recevoir des appels gratuitement à partir de la montre, tandis que les visionneuses de réseaux sociaux sont accessibles en une touche et offrent une interaction avec vos contenus sur ces plateformes. Vous pouvez maintenant aimer ou répondre à un Tweet, et même regarder une courte vidéo ou une bande-annonce de film directement sur votre poignet. Vous pouvez également voyager dans le monde entier en toute confiance, car la Galaxy Watch Active2 prend désormais en charge la traduction en temps réel de la voix et du texte dans plus de 16 langues.2

Notre partenariat avec Spotify offre un autre moyen de rester connecté encore plus facilement.3 Connectez-vous à votre compte Samsung avec une authentification unique à partir de votre téléphone ou de votre Galaxy Watch Active2, parcourez facilement votre musique sur Spotify et profitez d'une écoute sans interruption. La Galaxy Watch Active2 vous permet d'interagir avec vos appareils en toute transparence et facilite encore plus l'accès à la musique et au contenu multimédia.

Une partie intégrante de l'écosystème Galaxy

Faisant partie de la famille Galaxy, la Galaxy Watch Active2 offre le meilleur de l'écosystème Galaxy de Samsung à ceux qui veulent tout faire. Vous pouvez faire les choses rapidement et en douceur grâce à l'intelligence artificielle de nouvelle génération de Samsung, Bixby. En connectant votre Galaxy Watch Active2 à votre téléphone intelligent4, vous pourrez accomplir encore plus de choses. La fonction de contrôle d'appareil photo5 sur la Galaxy Watch Active2 vous permet de prendre des photos à distance, de démarrer l'enregistrement d'une vidéo, de visionner l'aperçu sur la montre, de basculer entre l'objectif avant et arrière et de régler une minuterie, ce qui est parfait pour les photos d'action ou de groupe. Vous pouvez également accéder à des fonctions supplémentaires telles que le Partage d'énergie, vous permettant de recharger votre montre intelligente directement depuis votre téléphone intelligent.

De plus, la Galaxy Watch Active2 s'intègre de manière transparente à d'autres appareils, applications et services pour une expérience connectée avec Samsung Health, SmartThings, Samsung Pay5, etc., qui sont tous protégés par notre plateforme de sécurité de niveau défense, Samsung Knox.

Disponibilité et précommandes :

La version Bluetooth de la Galaxy Watch Active2 est offerte en précommande dès le 21 août 2019 à partir de 369,99 $ dans les boutiques expérience+ Samsung, en ligne à samsung.com/ca et chez les principaux détaillants au Canada.6 Précommandez une Galaxy Watch Active2 et recevez un bloc-batterie sans fil en prime (PDSF de 79,99 $). L'offre est en vigueur du 21 août au 24 septembre 20197.

La version LTE de la Galaxy Watch Active2 sera disponible en octobre 2019.

Fiche technique du produit

Catégorie Caractéristique Couleurs6 Aluminium : Nuage argenté, turquoise et noir, rose doré avec fluoroélastomère (FKM) Acier inoxydable : Argent, noir, rose doré, or avec bracelet en cuir Dimensions et poids6 Étui en aluminium - modèles de 44 mm : 44 x 44 x 10,9T, 30 g Étui en aluminium - modèles de 40 mm : 40 x 40 x 10,9T, 26 g Étui en acier inoxydable - modèles de 44 mm : 44 x 44 x 10,9T, 44 g Étui en acier inoxydable - modèles de 40 mm : 40 x 40 x 10,9T, 37 g * Le modèle LTE n'est disponible qu'en acier inoxydable. Écran Modèles 44 mm : Super AMOLED de 34 mm (1,4 po) 360 x 360 pixels, affichage permanent en couleur,verre Gorilla Glass® DX+ Corning® Modèles 40 mm : Super AMOLED de 30 mm (1,2 po) 360 x 360 pixels, affichage permanent en couleur,verre Gorilla Glass® DX+ Corning® Bracelet Modèles 44 mm : 20 mm interchangeable Modèles 40 mm : 20 mm interchangeable Batterie Modèles 44 mm : 340 mAh Modèles 40 mm : 247 mAh Jeu de puces Processeur bicœur Exynos 9110 de 1,15 GHz Système

d'exploitation Tizen Mémoire 768 Mo + 4 Go, * 1,5 Go + 4 Go * Modèles LTE seulement Connectivité LTE*, Bluetooth® 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou * Connectivité LTE disponible uniquement sur les modèles LTE Capteur Moniteur de fréquence cardiaque (avec 8 photodiodes), accéléromètre (mesurant jusqu'à 32 g de force), gyroscope, baromètre, luminosité ambiante Recharge Recharge sans fil fondé sur la technologie WPC Durabilité 5 ATM + IP68/MIL-STD-810G Compatibilité Android : Android 5.0 ou version plus récente, mémoire vive de 1,5 Go ou plus iOS : iPhone 5 ou version plus récente, iOS 9.0 ou version plus récente

* Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris, mais sans s'y limiter, les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis.

À propos de Samsung Electronics Canada inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle, des appareils vestimentaires, des tablettes et des électroménagers numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « meilleures marques mondiales ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, sur Instagram @samsungcanada ou sur Twitter @SamsungCanada.

______________________ 1 Disponible uniquement sur Galaxy S10, S10+, S10e, S10e, S9, S9+, Note9. 2 Fonctionnalité rendue possible grâce à Google Translator et téléchargeable sur le Galaxy Store. Au lancement : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, français, hindi, indonésien, italien, japonais, portugais, russe, vietnamien. 3 La disponibilité des services Spotify varie selon la région et le réseau. 4 Téléchargeable sur le Galaxy App Store. L'application est compatible avec le Galaxy S10, S10+, S10e, S9, S9+, Note9. 5 Soutien seulement pour la communication en champ proche. La disponibilité du service peut varier selon le pays. 6 La disponibilité des modèles et des couleurs peut varier d'un détaillant à l'autre. Tous les modèles et couleurs seront disponibles dans les boutiques expérience+ Samsung et en ligne au Samsung.com/ca/. 7 Certaines conditions s'appliquent. Précommandez une Galaxy Watch Active2 admissible entre le 21 août et le 24 septembre 2019 et recevez en prime un bloc-batterie sans fil Samsung (EB-U1200CSEGCA, prix original 79,99 $) une fois l'achat terminé. Veuillez visiter le samsung.com/ca/promotions pour obtenir plus de détails.

