Samsung Canada étend son programme de protection d'appareils de premier plan pour appareils mobiles

Le service sans rendez-vous Samsung Care+ est désormais disponible auprès de trois partenaires Samsung autorisés : Fonelab , Mobile Klinik Professional Smartphone Repair et uBreakiFix . Le programme de protection des appareils complète la garantie d'origine sur l'équipement et couvre certains problèmes, notamment les dommages matériels et liquides qui rendent un appareil inutilisable, pendant une période allant jusqu'à deux ans afin d'offrir aux clients la tranquillité d'esprit sachant que leurs appareils seront pris en charge par Samsung.

« Nous croyons que la fidélisation se gagne en offrant des produits de classe mondiale et une expérience de marque exceptionnelle. Mais, cela ne s'arrête pas au moment où le client achète son appareil Samsung », a déclaré Jennifer Safruk, vice-présidente, Activités mobiles, Samsung Canada. « En s'associant à Fonelab, à Mobile Klinik Professional Smartphone Repair et à uBreakiFix sur Samsung Care+, nos clients sont assurés qu'ils bénéficient de notre appui total, et ce, peu importe où ils sont au Canada ».

Fonelab et uBreakiFix lancent le service de réparation sans rendez-vous de Samsung Care+ le7 juin, tandis que le service Mobile Klinik Professional Smartphone Repair sera lancéle20 juin 2019. L'ensemble de ces détaillants partenaires possèdent au moins 100 emplacements partout au Canada qui seront équipés pour offrir le service de réparation mobile sans rendez-vous de Samsung le jour même.

Les utilisateurs peuvent aisément déposer leur appareil sans rendez-vous dans l'un des points de service autorisés Samsung Care+ partout au pays. Tous les points de service autorisés utilisent des pièces Samsung authentiques, des outils Samsung exclusifs, et les réparations sont toutes effectuées par des professionnels certifiés Samsung.

Ces partenariats sont essentiels pour fournir un service de pointe aux clients Samsung : Fonelab possède huit magasins en Ontario, Mobile Klinik Professional Smartphone Repair compte 50 succursales au Canada et uBreakiFix compte 41 magasins au Canada qui prennent en charge Samsung Care+.

Samsung Care+ peut être acheté avec un nouvel appareil ou dans les 30 jours suivant la date d'achat.2 Les forfaits Samsung Care+ commencent à 170 $ CA pour les téléphones et couvrent jusqu'à deux réclamations pendant toute la durée de vie du forfait. Des conditions générales s'appliquent.3

Pour en savoir plus sur Samsung Care+ ou ses détaillants partenaires, visitez les sites : Samsung.com/ca, fonelab.ca, mobileklinik.ca, or uBreakiFix.com.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle, des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger, soit la Liste des « meilleures marques mondiales ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, sur Instagram @samsungcanada ou sur Twitter @SamsungCanada.

À propos de Fonelab Inc.

Fonelab est un détaillant canadien qui propose des réparations sur place approuvées par le fabricant pour les téléphones et les tablettes partout en Ontario. Les magasins Fonelab disposent d'un laboratoire de réparation ultramoderne transparent, et sont situés dans les principaux centres commerciaux de l'Ontario, pour offrir des heures de service prolongées et plus de commodité. Pur plus de renseignements, visitez www.fonelab.ca ou écrivez un courriel à info@fonelab.ca. Fonelab | Love your Phone!™

À propos de Mobile Klinik Professional Smartphone Repair

Mobile Klinik Professional Smartphone Repair est la chaîne de magasins de réparation professionnelle de téléphones intelligents et de tablettes la plus importante et la plus dynamique au Canada, et compte plus de 50 magasins en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador. D'autres magasins ouvriront bientôt. Visitez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter @MobileKlinik, ou rendez-vous au www.mobileklinik.ca . Images disponibles à : https://mobileklinik.ca/en-gallery/.

À propos de uBreakiFix

Fondée en 2009, uBreakiFix est spécialisée dans la réparation de petits appareils électroniques comme les téléphones intelligents, les consoles de jeu, les tablettes, les ordinateurs, etc. Les écrans fissurés, les problèmes de logiciel, les problèmes d'appareils photo et la plupart des autres problèmes peuvent être réparés en visitant les magasins uBreakiFix aux États-Unis et au Canada. En 2018, uBreakiFix est devenu un fournisseur de services autorisé Samsung Care, offrant une assistance en personne et le jour même aux clients de Samsung Galaxy aux États-Unis. Pour plus de renseignements, visitez le site Web http://www.ubreakifix.com.

___________________________ 1 Bien que la grande majorité des propriétaires de téléphones Samsung puissent bénéficier d'une assistance le jour même, dans un délai de deux heures ou moins, certaines exclusions s'appliquent. 2 Vous pouvez uniquement acheter le Programme au moment de l'achat de votre appareil ou dans les 30 jours suivant la date d'achat de celui-ci. Si vous n'achetez pas le Programme au moment où vous achetez votre appareil, mais que vous l'achetez dans les 30 jours suivant la date d'achat de votre appareil, une période d'attente de 25 jours s'appliquera avant que vous ne puissiez faire une demande de service dans le cadre du Programme. 3 Le Programme complète la garantie du fabricant, mais ne remplace pas la garantie du fabricant ni les obligations du fabricant durant la période de garantie du fabricant. Les pièces et les services couverts par la garantie du fabricant et les obligations du fabricant aux termes de la garantie du fabricant, notamment les remplacements de pile, sont l'entière responsabilité du fabricant. Le Programme offre une certaine protection supplémentaire que le fabricant pourrait ne pas fournir. Veuillez vous reporter aux conditions générales de la garantie du fabricant pour obtenir plus de détails.

