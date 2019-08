Samsung Canada dévoile la Samsung Galaxy Tab S6 : une nouvelle tablette qui augmente votre créativité et votre productivité

« De nos jours, beaucoup de consommateurs cherchent un appareil qui convient à leur style de vie rapide et actif », indique Jennifer Safruk, vice-présidente, Activités mobiles, Samsung Canada. « La tablette Galaxy Tab S6 convient parfaitement aux utilisateurs pour qui la productivité prime sur le divertissement et qui souhaitent demeurer performant tout en profitant de fonctions de la plus grande qualité comme le stylet S Pen entièrement repensé et une technologie de pointe qui fait la renommée des tablettes Samsung. »

Le stylet S Pen repensé encourage la créativité et la productivité

Le stylet signature S Pen de Samsung était d'abord un outil pour écrire et dessiner, puis il a évolué pour devenir le partenaire idéal en matière de créativité et de productivité. Désormais muni d'une connectivité Bluetooth et de capacités de recharge sans fil, le stylet S Pen de la tablette Galaxy Tab S6 offre à l'utilisateur un outil qui lui permet d'avoir entre ses mains une puissance accrue et un éventail de commandes encore plus vaste. Le stylet S Pen se fixe magnétiquement à l'arrière de la tablette où il se recharge sans fil afin d'offrir jusqu'à 10 heures d'autonomie après seulement 10 minutes de recharge1. Avec les nouvelles commandes aériennes du stylet S Pen, les utilisateurs peuvent commander la tablette par de simples mouvements intuitifs, même lorsqu'ils n'ont pas la tablette dans les mains. Des options permettent d'interrompre la lecture d'une vidéo, de prendre une photo de groupe ou encore de gérer une présentation par de simples gestes, tels que déplacer le stylet S Pen vers le bas pour passer à la diapositive suivante.

Avec la tablette Galaxy Tab S6 et le stylet S Pen, prendre des notes est maintenant un jeu d'enfant. Les notes manuscrites prises avec Samsung Notes peuvent être converties en texte numérique, puis exportées dans Microsoft Word ou autres formats en un simple clic. De plus, vous pouvez regarder une vidéo et prendre des notes ou faire des croquis sans changer d'écran en réglant la transparence de la fenêtre de Samsung Notes, une fonction idéale pour effectuer plusieurs activités à la fois, et ce, sans effort.

Une nouvelle version améliorée de Samsung DeX est aussi incluse dans la tablette Galaxy Tab S6 et vous permet de profiter sans effort d'une expérience semblable à celle sur un ordinateur personnel afin de travailler en mode multitâches et d'optimiser votre affichage. Avec la touche de fonction DeX ajoutée au clavier avec étui-support à rabat rigide2 dédié de la tablette Galaxy Tab S6, vous pouvez démarrer et fermer DeX en appuyant sur une seule touche. Le clavier a été réglé avec précision pour améliorer sa fonctionnalité et il comporte désormais un porte-stylet pour S Pen, un support à angle gratuit, un pavé tactile et de nouvelles touches de fonction.

Technologie de pointe pour une grande commodité, tous les jours

De nouvelles fonctions ont été ajoutées à l'appareil photo de la tablette Galaxy Tab S6 qui est la première tablette Samsung avec deux appareils photo, dont un appareil photo ultra grand-angle dans un boîtier mince de 5,7 mm encore plus léger et portatif que les tablettes phares précédentes. L'appareil photo ultra grand-angle permet aux utilisateurs de saisir des scènes et des paysages tels qu'ils les voient avec un champ de vision de 123 degrés, comme l'œil humain. Parallèlement, l'unité de traitement neuronal permet la prise de photos professionnelles en y ajoutant des effets améliorés qui leur donnent une allure vraiment professionnelle.

Samsung ajoute également pour la première fois son lecteur d'empreintes sur l'écran d'une tablette, soit la Galaxy Tab S6, pour qu'il soit encore plus pratique d'accéder à votre tablette. Cette simplicité et ce côté pratique vous procurent une tranquillité d'esprit grâce à la protection assurée par Samsung Knox, la plateforme sécuritaire de niveau défense de Samsung. Vous pouvez aussi facilement activer votre tablette Galaxy Tab S6 en tapant deux fois sur l'écran, ce qui vous permet d'ouvrir une session et de rapidement commencer vos activités.

Dans l'écosystème Galaxy de Samsung, la tablette Galaxy Tab S6 devient en outre un portail pour une expérience connectée vous permettant de gérer tous vos appareils intelligents compatibles dans l'application SmartThings3.

Divertissement sans compromis

Qu'il s'agisse de jouer à un nouveau jeu ou de regarder votre émission préférée, la tablette Galaxy Tab S6 vous offre une expérience incroyable. Jumelez quatre haut-parleurs avec son AKG et Dolby AtmosMD à son écran Super AMOLED de 10,5 po pour vous retrouver en plein cœur de l'action.

La tablette Galaxy Tab S6 convient parfaitement aux jeux captivants de grande qualité grâce à la combinaison de graphiques, de son et de matériel et logiciel intelligents, ainsi que des partenariats avec des plateformes de jeu de premier plan comme Unity et Unreal Engine. Un processeur puissant et Game Booster avec des capacités IA améliore l'expérience de jeu sur la tablette Galaxy Tab S6 grâce à un nombre accru d'images par secondes (ips), une réduction du décalage et du temps de téléchargement, et plus encore. Le partenariat entre Samsung et Discord4 vous permet d'accéder à de nouvelles fonctions de clavardage en direct par l'entremise de Game Launcher et d'échafauder ainsi des stratégies avec vos coéquipiers pendant le jeu.

Avec la tablette Galaxy Tab S6, vous profitez encore plus de votre contenu préféré. Vous pouvez parcourir rapidement du contenu Netflix avec la fonction Finder de la tablette ou regarder vos vidéos YouTube préférées sans publicité, hors ligne et en déplacement avec le programme YouTube Premium gratuitement pendant quatre mois5.

Disponibilité et précommandes :



La tablette Samsung Galaxy Tab S6 est offerte en précommande dès le 8 août 2019 à partir de 899,99 $ (PDSF) dans les boutiques expérience+ Samsung, en ligne à samsung.com/ca et chez les principaux détaillants au Canada. Précommandez une Galaxy Tab S6 avec l'étui-clavier dédié pour économiser 124,99 $*. Offre valide du 8 au 20 août 20196.

Pour de plus amples renseignements sur la tablette Galaxy Tab S6, consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tabs6-t860/

Fiche technique de la tablette Samsung Galaxy Tab S6

Écran Écran Super AMOLED WQXGA de 10,5 po Couleur Gris montagne, bleu nuage, rose peau Dimensions, poids 244,5 x 159,5 x 5,7 mm, 420 g Appareil photo 8 MPX (avant), 13 MPX + 5 MP (arrière) Mémoire et stockage 6 Go + 128 Go ou 8 Go + 256 Go, MicroSD (jusqu'à 1 To) Processeur d'application Processeur octocœur de 7 nm de 64 Go (Max. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) Batterie Tablette 7 040 mAh7, recharge rapide Stylet S Pen 0,35 mAh Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHZ + 5 GHZ); MIMO; Wi-Fi Direct, BluetoothMD 5.0 GPS GPS + GLONASS, Beidou, Galileo Capteurs Capteur d'empreintes digitales,

accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de luminosité RVB Microphone 2 microphones Vidéo Enregistrement : UHD 4K (3840 x 2160) à 30 ips Lecture : UHD 8K (7680 x 4320) à 30 ips Son Son diffusé par quatre haut-parleurs de AKG, Dolby AtmosMD Accessoires Clavier avec étui-support à rabat rigide, étui-support à rabat rigide, station de recharge POGO, Stylet S Pen

* Toutes les caractéristiques peuvent différer selon le marché et l'opérateur mobile.

** Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis.

À propos de Samsung Electronics Canada inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle, des appareils vestimentaires, des tablettes et des électroménagers numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « meilleures marques mondiales ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, sur Instagram @samsungcanada ou sur Twitter @SamsungCanada.

1 Selon des tests effectués en laboratoire. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon les environnements réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.

2 Étui-clavier vendu séparément.

3 Ne fonctionne qu'avec les appareils compatibles avec SmartThings. Pour plus d'information sur SmartThings, veuillez consulter https://www.samsung.com/ca/smart-things/

4 La fonction Discord sous Game Launcher sera offerte à la fin août et l'offre varie selon les pays.

5 La promotion d'essai de quatre mois à l'abonnement de YouTube Premium est uniquement offerte aux participants qui achètent et activent une Galaxy Tab S6 entre le 20 février 2019 et le 29 février 2020. Vous trouverez les conditions complètes ici : https://www.youtube.com/t/terms_paidservice

6 Conditions générales : * Certaines conditions s'appliquent. Économisez un total de 124,99 $ à l'achat d'une Galaxy Tab S6 admissible avec un clavier avec étui-support à rabat rigide de Samsung pour la Galaxy Tab S6 (EF-DT860UJEGCA, prix courant de 249,99 $). Veuillez visiter le samsung.com/ca/promotions pour obtenir plus de détails

7 Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 6 840 mAh (capacité nominale de la batterie). L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation.

