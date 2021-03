Une façon simple de découvrir les possibilités de formations et de carrières

CHIBOUGAMAU, QC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Du 19 au 23 avril, les chercheurs d'emploi de la province auront l'occasion de découvrir les possibilités de carrières et les formations qui sont à portée de main sur le territoire jamésien, et ce, directement du confort de leur logis. Attraction Nord, entouré de nombreux partenaires régionaux, présente une toute nouvelle mouture du salon de l'emploi annuel régional : le Salon virtuel emploi et formation Baie-James. Les inscriptions débutent aujourd'hui même!

La grande évasion commence au Salon virtuel

Le Salon virtuel emploi et formation Baie-James se déroulera via une plateforme interactive permettant un recrutement à plus grande échelle. La convivialité de l'outil permettra des échanges par clavardage ou par visioconférence, au choix du candidat et de l'exposant, et sera accessible sur tous les moteurs de recherche et par ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. Cette nouvelle expérience sans barrières physiques s'adresse tant aux employeurs et formateurs de la région qu'aux chercheurs d'emplois de la Baie-James et de la province.

L'exode vers les régions a connu un essor important au cours des dernières années, et la pandémie a accentué cette tendance. Les Québécois sont nombreux à répondre à l'appel des grands espaces et à l'attractivité régionale. Alors que plusieurs se questionnent par rapport à leur qualité de vie, la Baie-James devient un choix de prédilection en raison de ses paysages à couper le souffle et des possibilités de carrières qu'elle offre, et ce, dans un cadre de vie actif et diversifié.

Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de l'Administration régionale Baie-James, de même qu'à la participation des nombreux partenaires de projet, soit la Société du Plan Nord, le Centre d'études collégiales à Chibougamau, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James et le Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie.

Citations

« La tenue du Salon virtuel emploi et formation Baie-James s'inscrit directement dans l'une des missions de mon ministère, soit celle visant à favoriser l'adéquation entre les besoins des entreprises et la main-d'œuvre disponible, notamment pour pallier les importants besoins que connaît la région. Cet événement représente une occasion unique de mettre de l'avant les nombreuses possibilités de carrière offertes dans le Nord-du-Québec, et ce, pour les travailleuses et travailleurs de partout au Québec qui désirent découvrir la région. Il est plus que jamais essentiel de favoriser les rencontres entre les chercheurs d'emploi et les entreprises, particulièrement dans le contexte actuel, afin de contribuer à l'essor de notre économie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Parce qu'une communauté jamésienne unie, attractive, innovante et entreprenante doit saisir les occasions de rayonner, l'Administration régionale Baie-James est heureuse de soutenir cette initiative au bénéfice des employeurs et des centres de formations de la région. Ce salon se veut une réponse aux enjeux de main d'œuvres soulevés depuis plusieurs mois et adaptée à la situation actuelle liée à la pandémie. »

René Dubé, président du conseil d'administration de l'Administration régionale Baie-James

« Attraction Nord a pour désir de maintenir le soutien aux entreprises et aux organismes pour le recrutement de la main-d'œuvre. La pandémie a amené de nouvelles façons de faire en matière de recrutement de la main-d'œuvre, ce qui a conduit les employeurs à innover et à faire preuve d'agilité et le Salon virtuel emploi et formation Baie-James en est un exemple concret. L'événement offre tous les avantages d'un salon de l'emploi traditionnel combiné aux nombreuses possibilités offertes par le web. Bien entendu, au-delà des emplois à pourvoir, il y a aussi toute une région à découvrir ! »

Nancy Lapointe, coordonnatrice chez Attraction Nord

Pour connaître les entreprises participantes, s'inscrire et consulter leurs offres d'emploi, visitez le site : emploibaiejames.com

À propos d'Attraction Nord

Attraction Nord est l'organisme de promotion régionale pour le Nord-du-Québec, secteur Baie-James ainsi que le partenaire-promoteur de Place aux jeunes en région. Nous avons comme mandat de vous faire découvrir la Baie-James, ses opportunités d'emploi, de formation et comment se passe la vie en région. Pour mener avec succès sa mission, l'organisme véhicule l'identité visuelle : Baie-James, Terre d'ambition et est responsable de la gestion du site Internet baiejames.ca.

