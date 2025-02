HO CHI MINH-VILLE, Vietnam, 27 février 2025 /CNW/ - Organisée par Global Sources, la Global Sourcing Fair Vietnam 2025 revient pour sa troisième édition du 24 au 26 avril au Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Hô Chi Minh-Ville. En tant que salon interentreprises de premier plan, l'événement accueillera plus de 10 000 acheteurs à l'échelle mondiale et mettra en vedette plus de 500 fabricants vérifiés de Vietnam et d'Asie dans des industries clés, y compris la mode et les accessoires, la maison et les cadeaux, et l'électronique et les appareils électroménagers.

La Global Sourcing Fair Vietnam 2025 aura lieu du 24 au 26 avril 2025 au Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam.

Le Vietnam devient une destination d'approvisionnement de premier plan, connue pour ses produits rentables, de grande qualité et prêts à l'exportation. 70 % des exposants sont des fabricants vietnamiens, ce qui donne aux acheteurs un accès direct aux solutions fabriquées au Vietnam. Les 30 % restants comprennent des fournisseurs de MainlandChina, de la RAS de Hong Kong, de la région de Taïwan, de l'Inde, du Bangladesh et de la Corée du Sud, assurant ainsi une base de fournisseurs diversifiée et bien équilibrée.

Grâce à un accès à plus de 30 000 produits prêts à l'exportation, les acheteurs peuvent communiquer avec les fabricants d'équipement d'origine, d'équipement d'origine et d'équipement d'exploitation, découvrir les dernières innovations et établir des partenariats durables avec des fournisseurs qui offrent des prix concurrentiels et des capacités de production flexibles.

Principales catégories d'approvisionnement et tendances de l'industrie

La foire présente des catégories de produits à forte demande, notamment des vêtements de mode, des accessoires et des chaussures de mode, des meubles et des articles de décoration, des articles ménagers, des tissus et des textiles, des sacs et des bagages, des cadeaux et de la papeterie, des emballages, des cadeaux pour les festivals et les cadeaux occasionnels, des articles d'art et d'artisanat, et articles ménagers.

Les exposants du Vietnam et de l'Asie offrent une variété de produits tendance, durables et à forte demande, offrant aux acheteurs plus de choix pour répondre aux besoins changeants du marché. Qu'il s'agisse de décoration intérieure écologique, d'articles de mode provenant de sources éthiques ou de produits ménagers essentiels novateurs, les participants peuvent garder une longueur d'avance sur les tendances du marché et obtenir un accès exclusif aux derniers produits qui façonnent le paysage mondial de l'approvisionnement.

Simplifiez votre parcours d'approvisionnement grâce au jumelage d'entreprises individuel

Au-delà de la découverte de produits, le salon rehausse l'expérience de l'acheteur grâce à son programme exclusif de jumelage d'entreprises. Ce programme permet aux acheteurs de planifier des rencontres individuelles organisées à l'avance avec les principaux fournisseurs tout en profitant d'avantages exclusifs, assurant ainsi une expérience d'approvisionnement transparente et efficace.

Reconnu par des marques internationales de premier plan, l'événement a accueilli d'anciens participants comme Forcast, El Corte Inglés, Enchanté Accessories, Target, Mars, Walmart Sourcing, Sam's Club, Li & Fung, Adidas, ACFC, Maison Corporation, Kingfisher et plus encore.

Faites partie de la Global Sourcing Fair Vietnam 2025 - communiquez avec les principaux fournisseurs, découvrez des milliers de produits prêts à l'exportation et obtenez un avantage concurrentiel dans l'approvisionnement mondial.

Pour en savoir plus, visitez le site https://sourcingfairvn.globalsources.com/ ou communiquez avec nous à [email protected].

