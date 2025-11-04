Explorer les frontières infinies d'un monde intelligent et connecté

WUXI, Chine, 4 novembre 2025 /CNW/ - Le Salon international de l'Internet des objets (WIoT) 2025, dont le thème était « Connectivité intelligente, frontières infinies », s'est tenu à Wuxi du 31 octobre au 2 novembre 2025.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par le lancement de deux initiatives clés de la province du Jiangsu : le Key Laboratory of MEMS Sensor and ASIC Manufacturing Technology (laboratoire clé dédié aux capteurs MEMS et aux technologies de fabrication ASIC) et l'Industrial Internet Platform Enablement Center (centre de promotion de la plateforme Internet industrielle). Parallèlement, plusieurs rapports importants ont été publiés et les résultats de projets ont été annoncés, y compris le rapport intitulé Top 10 IoT Trend Insights 2025 (10 principales tendances de l'IdO pour 2025) et les résultats du projet pilote à l'échelle de la ville de l'initiative de mobilité connectée « à quatre intégrations » 5G avancée (intégrant les véhicules, les routes, l'infonuagique et le réseau). Ensemble, ces efforts ont réuni des chefs de file mondiaux du secteur et des informations de pointe, ouvrant la voie à une intégration plus poussée de l'IdO et de l'IA et accélérant la transformation numérique dans tous les secteurs.

Un programme phare de prix récompensant les technologies, applications et modèles IdO révolutionnaires a suscité une forte participation de la part des innovateurs et des organisations de l'écosystème de l'IdO. Le concours de cette année a été élargi pour inclure à la fois les domaines clés - capteurs intelligents, communications avancées, intelligence incarnée et véhicules connectés intelligents, et Internet industriel - et des domaines émergents comme l'Internet par satellite et la détection quantique. Sur plus de 800 candidatures venues du monde entier, 50 projets ont été récompensés, dont 10 lauréats du prix Or annoncés lors de la cérémonie.

Le salon WIoT 2025 a réuni un panel exceptionnel d'experts et de chefs d'entreprise réputés pour leurs recherches avant-gardistes et leurs explorations pratiques dans le domaine de l'IdO, qui ont présenté des exposés sur des thèmes clés tels que l'IA, l'IdO par satellite et les interfaces cerveau-ordinateur. Parmi les intervenants figurait Zhang Yaqin, membre étranger de l'Académie chinoise d'ingénierie et doyen de l'Institut de recherche sur l'industrie de l'IA (AIR) de l'université Tsinghua.

S'appuyant sur son approche organisationnelle orientée vers le marché, le salon WIoT 2025 a continué à mettre l'accent sur la collaboration et l'innovation à l'intersection de l'IA et de l'IdO. Il a mis en avant une perspective mondiale, une expertise professionnelle, un dialogue de haut niveau et des applications industrielles concrètes. Grâce à un programme complet comprenant une cérémonie d'ouverture, sept forums thématiques, une exposition industrielle, un concours de prix prestigieux et 16 événements liés à l'écosystème, elle a réuni l'expertise internationale et les ressources industrielles afin d'accélérer l'innovation et la croissance durable dans l'ensemble du secteur de l'IdO.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811150/image_5015371_32360230.jpg

SOURCE World Internet of Things Exposition

PERSONNE-RESSOURCE : Yin Qing, courriel : [email protected], Tél. : +86 139 1835 7521