Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Le ministre Pierre Fitzgibbon en mission à Paris pour promouvoir l'industrie québécoise de l'aérospatiale

PARIS, le 16 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, dirige la délégation du Québec au Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) Paris-Le Bourget lors d'une mission économique qui se déroule du 15 au 21 juin, à Paris.

La délégation québécoise est composée de 147 représentants venant de 60 entreprises et organismes, dont 43 PME1. La mission permettra de promouvoir l'industrie aérospatiale québécoise, de renforcer sa participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'accroître les partenariats stratégiques.

Durant l'événement, le ministre rencontrera des dirigeants d'entreprises d'envergure internationale pour promouvoir les avantages de faire affaire avec les entreprises et organismes du Québec. Certaines de ces rencontres auront lieu à l'Espace Québec, qui servira aussi à la promotion des atouts québécois, aux rencontres entre les acteurs de l'industrie et aussi comme point de ralliement pour les participants de la mission et les représentants des médias présents au congrès.

Citation :

« Depuis l'automne, je vois personnellement à l'accélération des projets d'investissement en aérospatiale. J'entends profiter du salon du Bourget pour mettre en valeur le dynamisme de notre industrie aérospatiale, en plus de démontrer que le Québec est un lieu propice à la réalisation d'investissements majeurs grâce à son environnement d'affaires, au talent de sa main-d'œuvre, au sens de l'innovation de ses entrepreneurs, mais aussi grâce à son expertise en intelligence artificielle. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Au Québec, l'industrie aérospatiale représente plus de 42 000 emplois spécialisés dans quelque 200 entreprises reconnues mondialement, dont 5 grands maîtres d'œuvre ainsi qu'une quinzaine de partenaires de premier rang, d'équipementiers et d'entreprises majeures en entretien, en réparation et en révision.

Le Québec génère plus de 70 % des dépenses canadiennes en recherche et développement dans le secteur aérospatial et exporte plus de 80 % de sa production aérospatiale hors du Canada , ce qui en fait un partenaire de choix pour établir des collaborations avec les grands donneurs d'ordres internationaux.

, ce qui en fait un partenaire de choix pour établir des collaborations avec les grands donneurs d'ordres internationaux. Le SIAE de Paris-Le Bourget est le plus ancien et le plus grand salon au monde consacré à l'industrie aérospatiale. Il s'inscrit au cœur même de l'évolution du marché mondial de l'aéronautique et de l'espace, dont il est devenu, au fil des années, le lieu de rencontres privilégié.

1. La liste des entreprises et organismes se trouve en annexe du communiqué.

Annexe

Nom de l'entreprise ou de l'organisme Région AAA Canada Montréal Aero Hardware Equipment Montréal Aéro Montréal Montréal Aéroports de Montréal Montréal Air Data Montréal Alphacasting Montréal Altitude Aerospace Montréal APN Capitale-Nationale AV&R Montérégie Avior Laval CanRep Laurentides CEL Aerospace Montérégie Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) Montréal Delastek Mauricie Développement économique Canada (DEC) Montréal Développement industriel Granby et région Montérégie DRAKKAR Montréal École nationale d'aérotechnique (ÉNA) Montérégie Elisen & associés Montréal École de technologue supérieure (ÉTS) Montréal FDC Composites Montérégie Fonderies Shellcast Montréal Fonds de solidarité FTQ Montréal Gestion Proxima Montérégie Global Partner Solutions Montréal Groupe DCM Laurentides Groupe Meloche Montérégie Humanitas Montréal Initial Aviation Laurentides Innovation et Développement économique Trois-Rivières Mauricie Investissement Québec Montréal IVADO Montréal J2 gestion d'approvisionnement Montérégie LibelluleMonde Laurentides M1 Composites Technologie Laval Marmen Mauricie MAX Technologies Montérégie Mecaer America Laval Montréal International Montréal Moovinv Montérégie MTLS Aerostructure Montréal Nétur Montérégie NorthStar Ciel & Terre Montréal OCX Services Montréal Opsens Solutions Capitale-Nationale Orbit Solutions Laurentides PCM Innovation Montréal Placeteco Mauricie Polytechnique Montréal Montréal Quentus Montérégie Shockform Laurentides SII Canada Montréal Sonaca Montréal Montréal Techniprodec Montréal Tervene Montréal TRAXXALL Technologies Montréal Université Concordia Montréal Ville de Mirabel Laurentides

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710