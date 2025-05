MUNICH, 14 mai 2025 /CNW/ - Sunwoda Energy a eu un impact important lors du salon EES Europe 2025, l'exposition la plus importante et la plus internationale d'Europe dans le secteur des batteries et des systèmes de stockage d'énergie, en dévoilant plusieurs innovations révolutionnaires. Celles-ci comprenaient le lancement de son système de stockage d'énergie à refroidissement par liquide NoahX 3.0 de 6,528 MWh alimenté par les éléments de batterie avancés de 625 Ah à haute capacité de Sunwoda et une solution intelligente de stockage d'énergie de 179 kWh pour les applications commerciales et industrielles. L'entreprise a également présenté des solutions de stockage d'énergie entièrement intégrées couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, des batteries et des blocs-batterie aux systèmes intégrés, renforçant ainsi son engagement à faire progresser la technologie des batteries à haute capacité pour un avenir durable.

Lancement de la solution de stockage d’énergie à refroidissement par liquide NoahX 3.0 de 6,528 MWh de Sunwoda. (PRNewsfoto/Sunwoda Energy)

Sunwoda Energy propose des innovations révolutionnaires dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie

Au cœur du nouveau lancement se trouvait le système de stockage d'énergie à refroidissement par liquide NoahX 3.0 de 6,528 MWh de Sunwoda Energy, équipé de cellules de batterie LFP haute performance de 625 Ah qui offrent plus de 15 000 cycles et une durée de vie de 25 ans. Le système intègre l'équilibrage actif alimenté par l'IA pour optimiser l'uniformité des cycles de charge et de décharge et l'efficacité globale. Offrant une protection contre les incendies à couches multiples, une densité énergétique élevée (430+Wh/L) et la capacité de fonctionner dans des environnements extrêmes de -30 °C à 55 °C, le système NoahX 3.0 est conçu pour répondre aux besoins de stockage d'énergie de prochaine génération pour les services publics.

En outre, Sunwoda Energy a présenté sa solution intelligente de stockage d'énergie OASIS A180 de 179 kWh pour les applications commerciales et industrielles, qui offre une conception compacte, un déploiement flexible et des capacités de gestion intelligente de l'énergie pour les applications commerciales et industrielles en Europe.

L'entreprise a également présenté une gamme complète de solutions intégrées de stockage d'énergie, y compris des éléments de batterie (280 Ah, 314 Ah, 625 Ah), un système de stockage d'énergie pour les services publics (5 MWh), un système de stockage d'énergie pour les applications commerciales et industrielles (215 kWh) et un système de stockage d'énergie pour les applications résidentielles (de 5 à 120 kWh), soulignant ses capacités de production complètes de bout en bout.

Sunwoda Energy : Reconnue par ses partenaires, définie par la qualité

Lors de l'exposition, Sunwoda Energy a renforcé son leadership européen grâce à l'établissement de partenariats avec des chefs de file de l'industrie comme SMA, Krannich Solar, Solarmarkt, Energy3000 Solar, Wagner Solar. etc. Ces collaborations démontrent la capacité de l'entreprise à fournir des solutions de stockage d'énergie évolutives et performantes, mises en évidence par les lancements réussis en Europe, assurant ainsi la fiabilité des applications clés.

Tirant parti des près de 30 ans d'expertise en matière de fabrication de Sunwoda Group, les capacités de bout en bout de l'entreprise, des éléments de batterie aux systèmes intégrés, incarnent son engagement à « concevoir chaque batterie avec soin » et à favoriser « l'assurance de la qualité pour tous ». Ces forces permettent à Sunwoda Energy de maintenir un contrôle de la qualité rigoureux tout en offrant des solutions sur mesure qui répondent à la demande mondiale et respectent les normes de sécurité les plus élevées.

À la fin de 2024, la capacité installée cumulative mondiale de Sunwoda Energy dépassait 19 GWh. Reconnue comme un fabricant de niveau 1 par BloombergNEF, l'entreprise continue de stimuler la transition de l'énergie verte en Europe et de renforcer sa position de chef de file mondial du développement de l'énergie durable.

À propos de Sunwoda Energy

Sunwoda Energy, qui tire parti de près de 30 ans d'expérience dans la fabrication de batteries de sa société mère Sunwoda Electronic Co., Ltd. (cde boursier : SZ300207), est un fournisseur de solutions de stockage d'énergie à chaîne industrielle complète qui se spécialise dans l'intégration et les technologies d'application du stockage de batteries au lithium. Grâce à son expertise en matière de cellules, de blocs-batteries, de systèmes de gestion de batterie, de systèmes de gestion de l'énergie et d'intégration de systèmes, l'entreprise fournit des solutions intégrées de stockage d'énergie pour des applications commerciales et industrielles et résidentielles à l'échelle des services publics, ainsi que pour l'énergie réseau et l'énergie intelligente, stimulant l'innovation pour favoriser un avenir énergétique plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunwodaenergy.com.

