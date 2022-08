Salaberry-de-Valleyfield - Fermeture complète de l'autoroute 530

CHÂTEAUGUAY, QC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagères et usagers de la fermeture complète de l'autoroute 530, entre la route 201 et le boulevard des Érables, à Salaberry-de-Valleyfield, du 9 août prochain, à 8 h, jusqu'au 10 août, à 23 h 59.

Pendant cette période, les automobilistes devront faire le détour par les boulevards Pie-XII, Gérard-Cadieux et des Érables. Des signaleurs et de la signalisation supplémentaire seront en place afin d'assurer la sécurité des déplacements et maximiser la fluidité de la circulation.

Fermeture complète de l’autoroute 530 à Salaberry-de-Valleyfield (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Cette entrave est nécessaire afin d'effectuer des travaux de réparation de la chaussée aux approches du passage à niveau ferroviaire de la compagnie CSX dans ce secteur.

Le Ministère remercie les usagères et usagers pour leur collaboration. Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir sur ce chantier, la population est invitée à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

