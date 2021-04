NEW YORK, 7 avril 2021 /CNW/ - Saks Fifth Avenue s'est engagée à cesser progressivement de vendre des produits faits à partir de fourrures d'animaux d'ici la fin de l'exercice 2022. Cela englobe à la fois les produits de marques partenaires et de marques maison vendus en ligne et en magasin.

Tracy Margolies, chef du marchandisage, Saks, a déclaré : « À Saks Fifth Avenue, nous tenons toujours compte d'un certain nombre de facteurs lorsque nous prenons des décisions au sujet de notre gamme de produits, y compris les préférences des clients et les changements sociétaux. Nous reconnaissons que les tendances évoluent constamment et que la vente de fourrures demeure un enjeu social important. Par conséquent, éliminer ces produits de notre gamme est la bonne chose à faire pour nous en ce moment. »

Cette décision signifie que Saks Fifth Avenue cessera la vente de produits fabriqués à partir de fourrure d'animaux élevés à cette fin ou d'animaux sauvages. Les produits faits en cuir et en peau de mouton, de chèvre ou de bétail et ceux qui contiennent du duvet, des plumes et de la fausse fourrure continueront d'être vendus en ligne et en magasin.

Saks Fifth Avenue prévoit fermer tous ses salons de fourrure d'ici la fin de l'exercice 2021. Le détaillant de produits de luxe travaillera également en étroite collaboration avec ses fournisseurs partenaires pour cesser progressivement la vente de produits de fourrure en ligne et en magasin d'ici la fin de l'exercice 2022.

La déclaration de Saks Fifth Avenue sur la fourrure se trouve ici.

