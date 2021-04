Saison des infiltrations : Pourquoi l'inspection préachat est essentielle? La plateforme juridique Neolegal vous rappelle vos droits et devoirs en tant que propriétaire ou locataire

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW/ - Chaque année avec l'arrivée du printemps, la plateforme juridique Neolegal reçoit d'innombrables appels de propriétaires et de locataires au sujet d'une infiltration d'eau. Ces situations occasionnent énormément d'inquiétudes pour ceux qui la vivent, en plus de soulever des questions qui nécessitent souvent un support juridique.

Propriétaires, ne négligez pas l'inspection préachat !

Avec le marché immobilier actuel et le phénomène de la surenchère, certains acheteurs négligent l'inspection préachat sans être forcément conscients des dangers encourus. Bien évidemment, la déclaration du vendeur doit refléter l'état et l'historique de la propriété convoitée, mais une inspection permet d'obtenir davantage de détails quant à l'état de la maison et de prendre une décision éclairée. Comme le précise Me Geneviève Chevalier, avocate chez Neolegal « Beaucoup de nos clients utilisent l'inspection préachat pour alléguer qu'un vice n'était pas connu au moment de l'achat. Si un acheteur ne fait pas d'inspection, il pourrait avoir plus de difficulté à faire valoir ses droits quand de l'eau coulera dans son salon, en plus de risquer de se faire reprocher de ne pas avoir été un acheteur prudent et diligent. »

Locataires, agissez rapidement mais avec prudence

Si vous êtes locataire et subissez une infiltration d'eau, vous devrez aviser sans délai votre propriétaire pour qu'il puisse minimiser les dommages au logement. Il est ainsi fortement recommandé d'envoyer une mise en demeure en urgence. Comme le précise Me Cybèle Prince, avocate chez Neolegal : « Dans le cas d'une situation alarmante, l'envoi d'une mise en demeure permet au locataire de préserver ses droits et ses recours et de démontrer qu'il a agi avec prudence et diligence. »

