DRUMHELLER, AB, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Le 27 octobre 2025, grâce à la vigilance du personnel, des colis contenant des objets interdits et des objets non autorisés ont été saisis dans l'unité à sécurité moyenne de l'Établissement de Drumheller.

Parmi les objets interdits et objets non autorisés saisis, on retrouve de la méthamphétamine, du THC, des appareils de vapotage, des téléphones portables, des chargeurs et des cartes SIM. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 150 890 $.

La police a été informée et l'établissement mène une enquête.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Le SCC renforce les mesures destinées à prévenir l'introduction d'objets interdits dans ses établissements dans le but d'assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous. Le SCC travaille également en partenariat avec les corps policiers afin de prendre des mesures à l'endroit des personnes qui tentent d'introduire des objets interdits dans les établissements correctionnels.

Le SCC a aussi créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements du SCC. Il peut s'agir d'activités liées à la consommation ou au trafic de drogue pouvant menacer la sécurité des visiteurs, des détenus ou des personnes qui travaillent dans les établissements du SCC.

Le recours à la ligne sans frais, le 1‑866‑780‑3784, permet d'assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l'anonymat.

Liens pertinents

Contrer les activités illégales liées aux drones

Sécurité en établissement

Programme de chiens détecteurs du SCC

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203