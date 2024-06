EDMONTON, AB, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le 9 juin 2024, grâce à la vigilance du personnel, des objets interdits et des objets non autorisés ont été saisis à l'Établissement d'Edmonton, un établissement fédéral à sécurité maximale.

Parmi les objets saisis, on retrouve un téléphone cellulaire, des cartes SIM, de la méthamphétamine et du concentré de cannabis. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 193 550 $.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Le SCC renforce les mesures destinées à prévenir l'introduction d'objets interdits dans ses établissements dans le but d'assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous. Le SCC travaille également en partenariat avec les corps policiers afin de prendre des mesures à l'endroit des personnes qui tentent d'introduire des objets interdits dans les établissements correctionnels.

Le SCC a aussi créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements du SCC. Il peut s'agir d'activités liées à la consommation ou au trafic de drogue pouvant menacer la sécurité des visiteurs, des détenus ou des personnes qui travaillent dans les établissements du SCC.

Le recours à la ligne sans frais, le 1 866 780 3784, permet d'assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l'anonymat.

