Sainte-Julienne - Le gouvernement franchit une étape importante dans le projet de prolongement de l'autoroute 25 et d'amélioration de la route 125

SAINT-JÉRÔME, QC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le projet de prolongement de l'autoroute 25 et d'amélioration de la route 125, à Sainte-Julienne, franchit une nouvelle étape aujourd'hui. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, annoncent la publication de l'appel d'offres qui permettra la réalisation des travaux de construction de la première phase du projet, soit le réaménagement de la route 125, dans le secteur urbain de Sainte-Julienne.

Ces interventions, qui seront entreprises dès cet été, assureront notamment une meilleure sécurité et fluidité des déplacements dans le secteur grâce à la reprogrammation complète des feux de circulation, à l'ajout de voies exclusives de virage à gauche ainsi qu'à l'aménagement de traverses piétonnes.

Ce projet, très attendu par la population et prioritaire pour le gouvernement, a bénéficié des mesures d'accélération prévues à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

« Le lancement de cet appel d'offres démontre la volonté de notre gouvernement d'aller de l'avant avec ce projet d'importance. La réalisation des travaux dès l'été 2022 permettra des améliorations significatives sur cet axe stratégique de la région de Lanaudière. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Attendus depuis les années 1960, les travaux de prolongement de l'autoroute 25 débuteront cet été. Cette première phase permettra à nos résidents ainsi qu'aux automobilistes de bénéficier d'une circulation plus fluide et de déplacements plus efficaces. Je me réjouis de cette importante annonce espérée depuis longtemps. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau

Le projet global de prolongement de l'autoroute 25 et d'amélioration de la route 125 est composé de trois lots distincts :



lot 1 : réaménagement de la route 125 dans le secteur urbain de Sainte-Julienne ;

lot 2 : contournement de Sainte-Julienne par la construction d'une route nationale à quatre voies (deux voies par direction);

lot 3 : construction d'une route nationale à quatre voies, dans le prolongement de l'autoroute 25 (deux voies par direction).

