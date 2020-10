Saint-Juste-du-Lac - Modification de la période de pêche au corégone nain de la rivière Touladi

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population de certaines modifications relatives aux dates de pêche au corégone (régionalement appelé pointu) dans la rivière Touladi, située dans la municipalité de Saint-Juste-du-Lac dans la région du Bas-Saint-Laurent. La pêche sera maintenant autorisée annuellement à dates fixes, soit du 15 au 28 octobre inclusivement, à la rivière Touladi, entre son embouchure avec le ruisseau à Mac et le lac Témiscouata situé dans la zone de pêche 2.

Le Ministère rappelle également que durant cette période, la limite quotidienne de prise de corégone se situe à 50 corégones par pêcheur et que pour l'ensemble de la zone 2, la limite de possession est établie à 150 corégones par personne. De plus, les seuls engins de pêche autorisés sont l'épuisette et le carrelet pendant cette période.

La pêche au corégone dans la rivière Touladi est une activité ancrée dans les mœurs des habitants de la région depuis plus de 160 ans. Elle s'effectue lorsque le poisson remonte la rivière pour s'y reproduire. Cette période est coordonnée avec la température de l'eau. Auparavant, les dates de pêche variaient en fonction du jour de l'Action de grâce. Elles seront maintenant fixes pour assurer une meilleure gestion de la pêche et de la ressource.

Pour plus de renseignements, les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation concernant la pêche.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Source :

Catherine Geoffrion

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 727-3710, poste 303

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

