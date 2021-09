Saint-Jérôme souhaite rendre le transport collectif gratuit partout sur son territoire

Une entente est conclue avec l'ARTM

SAINT-JÉRÔME, QC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine québécoise des municipalités, la Ville de Saint-Jérôme annonce qu'elle a récemment conclu une entente avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), lui permettant d'offrir à ses frais la gratuité des lignes locales de transport collectif sur le territoire de la municipalité, et ce, dès le 1er octobre pour une durée maximale d'un an. Lors de l'assemblée du conseil municipal du 21 septembre prochain, celui-ci officialisera cette décision historique dans la capitale régionale des Laurentides.

Rendre le transport urbain accessible et durable

Saint-Jérôme souhaite favoriser la mobilité durable pour les déplacements locaux en concordance avec la vision du gouvernement du Québec énoncée dans sa Politique de Mobilité durable 2030.

« Toutes les villes se penchent sur des solutions pour adhérer à cette vision du gouvernement. L'année 2030 approche à grands pas. À Saint-Jérôme, nous désirons offrir dès cet automne la gratuité de toutes nos lignes locales du transport collectif, tant pour les Jérômiens que pour les citoyens des autres villes. Nous souhaitons agir comme un modèle à suivre sur le plan environnemental et favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre produits sur notre territoire », a déclaré la mairesse de Saint-Jérôme, Janice Bélair-Rolland, en rappelant que la Ville est aussi pionnière dans le domaine de la transition énergétique et dans l'électrification des transports.

Concrètement, d'ici 2030, Saint-Jérôme souhaite quadrupler la part modale du transport collectif de 4 % à 16 %, diminuer la part de déplacements quotidiens en automobile de 86 % à 70 %, doubler la part modale du transport actif de 5 % à 10 % de l'ensemble des déplacements et réduire les émissions de GES associées au secteur du transport de 20 %.

« À Saint-Jérôme, nous sommes persuadés que la gratuité du transport collectif nous aidera à effectuer ce virage vert. Notre service de navette gratuite pour les étudiants au centre-ville remporte déjà un franc succès. Il est temps de passer à un autre niveau pour la qualité de vie de nos citoyens et la santé de notre planète », a renchéri la mairesse.

Désengorger les rues dans les secteurs achalandés de la ville

Avec le temps, plusieurs problèmes de congestion ont pu être observés aux heures de pointe. Saint-Jérôme est le pôle de services publics et parapublics le plus important au nord de Montréal. De nombreux générateurs de déplacement sont situés au centre-ville : le Palais de justice, le Cégep de Saint-Jérôme (qui accueille 6000 étudiants et employés), l'UQO (qui accueille plus de 3000 personnes) et l'Hôpital régional de Saint-Jérôme. Selon le recensement de Statistiques Canada, 86 % de la population de Saint-Jérôme se déplaçait en automobile en 2016. Quant à lui, le taux d'utilisation annuel du transport en commun à Saint-Jérôme se situait plutôt à moins de 4 %.

Avec cette nouvelle initiative tarifaire, la Ville souhaite diminuer le nombre d'automobiles en circulation sur son territoire, ce qui contribuera à améliorer la fluidité dans les déplacements dans les secteurs névralgiques.

La mobilité pour tous

La gratuité facilitera aussi les déplacements des citoyens à faible revenu dans la ville et pourrait contribuer à combattre le problème de la pauvreté à Saint-Jérôme. En effet, il sera désormais plus facile d'utiliser 6 lignes d'autobus locales (100, 101, 102, 103, 105 et 107), de même que 4 lignes de taxis collectifs à la demande (104, 106, 108 et 110) et les services de transport adapté pour les déplacements à l'intérieur du territoire de la Ville, pour aller travailler, se chercher un emploi ou se rendre aux différents pôles de services (hôpital, centre-ville, centres d'achats, parcs).

« Nous saluons l'importance qu'accorde la Ville de Saint-Jérôme au transport collectif et sa volonté à le rendre le plus attrayant possible en finançant cette mesure tarifaire », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

