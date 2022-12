Saint-Georges - Prolongement de l'autoroute Robert-Cliche : plusieurs étapes franchies et le projet conserve son échéancier

SAINT-GEORGES, QC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, annonce que sont désormais accomplies plusieurs étapes menant au prolongement de l'autoroute Robert-Cliche (73), à Saint-Georges.

Annoncé par l'actuel gouvernement en décembre 2020, le projet a bien avancé ces derniers mois. En effet, de nombreuses rencontres ont eu lieu dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, notamment avec les propriétaires touchés par le projet, de même qu'avec la Ville de Saint-Georges et plusieurs intervenants du milieu, principalement dans le secteur agricole et forestier. Cette démarche aura permis des avancées significatives quant au choix des différents tracés à évaluer en fonction de certains aspects, comme les limites des propriétés ainsi que la préservation des milieux humides et des terres acéricoles, agricoles et forestières.

Ainsi, l'échéancier du projet se précise, et le début des travaux est toujours envisagé pour 2024-2025.

Rappelons que le projet consiste à construire une voie de contournement sur une distance de 7,5 km, au sud de la route 204 jusqu'à la route 173, au sud de la 208e Rue, à Saint-Georges. Des accès à cette route à deux voies sont prévus à la 175e Rue. Il en résultera, pour les usagers, une amélioration de la sécurité et de la fluidité sur le territoire de la ville, plus particulièrement à l'intersection des routes 173 et 204. La procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement se poursuivra au cours des prochains mois, puis une séance d'information publique, visant à recueillir les besoins et les préoccupations de la population, se tiendra en 2023.

« Le prolongement de l'autoroute 73 est une de nos priorités pour la région de Chaudière-Appalaches. Ce projet, vaillamment mené dès le départ par mon collègue Samuel Poulin, constitue un bel exemple de développement régional et de bonification des services pour nos citoyens. Je tiens à souligner tout le travail accompli par votre député, qui croit fermement à l'amélioration des transports en Beauce. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La collaboration avec les propriétaires de terrains et les acteurs du milieu est essentielle pour mener à bien cette importante réalisation. Une équipe dévouée du ministère des Transports et de la Mobilité durable ne ménage actuellement aucun effort pour faire avancer le projet. Plusieurs étapes récemment franchies nous permettront de trouver le tracé optimal tout en respectant nos échéanciers. Cela s'ajoute à la première étude de circulation est-ouest, qui est en cours, et à la synchronisation des feux sur le territoire de Saint-Georges, qui est en rodage. La Beauce est au cœur des priorités de notre gouvernement, et tous ces projets le démontrent bien. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Autres dossiers de circulation sur le territoire de Saint-Georges

En parallèle aux démarches concernant le projet de prolongement de l'autoroute 73, l'étude de circulation sur le territoire de Saint-Georges se poursuit. Rappelons qu'elle a pour objectif principal de caractériser la circulation du corridor routier des routes 173, 204 et 271, et de déterminer les lieux de provenance et de destination des usagers sur le réseau routier.

De plus, soulignons que la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges , vise l'optimisation de la circulation sur ces mêmes routes 173, 204 et 271. La synchronisation des feux sur la route 173 est d'ailleurs en période de rodage.

