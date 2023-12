Saint-Eustache : Le maire offre ses sympathies à la famille d'un jeune hockeyeur eustachois

SAINT-EUSTACHE, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le maire de la Ville de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, est profondément attristé du décès du jeune joueur de hockey de 11 ans blessé accidentellement lors d'une pratique régulière mardi dernier.

En son nom, en celui du conseil municipal et de tous les membres du personnel municipal, le maire a tenu à exprimer ses profondes sympathies à la famille et aux proches du jeune : « C'est un drame sans nom qui afflige notre communauté et, plus spécifiquement, une famille eustachoise. Nous sommes tous sous le choc. Depuis mardi soir, toutes nos énergies convergent vers la famille et les proches de ce jeune homme ainsi que toute la communauté sportive. Nous réitérons notre soutien envers la famille et toutes les personnes concernées ».

Depuis mardi, la Ville a mobilisé ses ressources afin d'appuyer l'Association de hockey mineur et les proches du jeune joueur. Entre autres, un soutien psychosocial a été mis en place avec la collaboration du CISSS des Laurentides.

SOURCE Ville de Saint-Eustache

Renseignements: Source : Service des communications et des relations avec les citoyens, Marie-Michelle Crevier, 450 974-5001, poste 5221, [email protected]