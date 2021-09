Saines habitudes de vie - Un financement de 450 000 $ pour soutenir une campagne visant à promouvoir une saine alimentation

QUÉBEC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui qu'un financement de 450 000 $ a été octroyé à l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes (AQDFL) pour sa campagne de promotion d'une saine alimentation auprès de la population québécoise.

Cette campagne, qui découle du mouvement J'aime les fruits et légumes parrainé par l'Association, vise à inciter les familles québécoises à consommer davantage de ces aliments au quotidien. Elle s'inscrit dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé, tout particulièrement en ce qui a trait à l'une des cibles prévues, soit la consommation minimale de cinq fruits et légumes par jour chez plus de la moitié de la population. Visant notamment à réduire les inégalités sociales de santé, cette campagne veut plus spécifiquement rejoindre les ménages à faible revenu.

La campagne se déroulera du 27 septembre au 24 octobre, et aura pour porte-parole l'artiste Mélissa Bédard. Les messages, qui proposent aux gens de tomber en amour avec les fruits et légumes, en ciblant l'humour et la séduction, seront diffusés dans les médias de masse et auprès de la population.

Citations :

« Bien s'alimenter constitue une part majeure de ce qu'on appelle les saines habitudes de vie. Pour augmenter la consommation de fruits et de légumes au sein de la population, les solutions sont multiples et la contribution de partenaires tels que l'AQDFL, pleinement engagés dans leur milieu, est essentielle. C'est ainsi que, tous ensemble, nous pouvons travailler à améliorer les habitudes alimentaires des Québécois, en les invitant à choisir des aliments sains pour avoir une meilleure santé et aussi, avouons-le, pour profiter du plaisir de manger des aliments frais et succulents ! »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Une telle campagne occupe une place importante dans nos efforts pour inciter les Québécois à se tourner vers une alimentation saine. Quand on sait la qualité des produits fournis par les producteurs agricoles et les entreprises du Québec, il ne faut pas hésiter à opter pour une alimentation riche en fruits et légumes, lesquels sont accessibles et nourrissants, à la portée de toutes les familles. Il s'agit d'un choix judicieux à faire, bénéfique pour sa santé personnelle ainsi que pour l'ensemble de la collectivité. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants :

Soulignons que 2021 a été décrétée Année internationale des fruits et légumes par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Au cours de la première semaine de la campagne, l'AQDFL remettra 1 000 boîtes de fruits et légumes à des organismes communautaires.

Rappelons que l'AQDFL est une organisation à but non lucratif qui regroupe des membres actifs dans toute la filière des fruits et des légumes. Elle a entre autres pour mission de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de consommer ces aliments.

