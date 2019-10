Saildrone, Inc. réalise la première traversée autonome et sans équipage de l'Océan Atlantique d'est en ouest

L'aventure de SD 1021 dans l'Atlantique a commencé à Newport, en janvier 2019, dans le cadre d'une mission scientifique de mesure de la chaleur et du taux de carbone dans le Gulf Stream. Après s'être arrêté aux Bermudes à des fins de maintenance, SD 1201 a repris la mer en suivant le Gulf Stream, en direction de l'Europe et a débarqué à Solent, sur la côte sud de l'Angleterre. Non content de détenir le record de la traversée la plus rapide de l'Atlantique sans équipage à son retour à Newport, SD 1021 est le seul véhicule de surface sans équipage à avoir réalisé la traversée dans les deux directions.

« L'endurance, la fiabilité et les capacités de mesure scientifique de la plateforme Saildrone continuent de s'accroître », a déclaré Richard Jenkins, fondateur et PDG de Saildrone. Au cours de l'année 2019, nos drones à voile ont navigué autour de l'Antarctique, ont passé 700 jours dans l'Arctique où ils ont mesuré le retrait du front de glace, ont réalisé notre premier sondage de la mer du Nord et viennent désormais de croiser l'Atlantique Nord, particulièrement hostile, dans les deux directions. Il n'existe désormais pas d'océan gelé que nous ne soyons capables de mesurer. »

À PROPOS DE SAILDRONE

Saildrone, Inc. est un fournisseur de données océanographiques et atmosphériques haute résolution, lesquelles sont recueillies par sa flotte de 100 véhicules de surface autonomes sans équipage, appelés drones à voile. Alimentés à l'énergie éolienne et solaire, sans aucune empreinte carbone, les véhicules de surface autonomes sans équipage de Saildrone, sont équipés d'une série de capteurs de qualité scientifique utilisés à des fins de recherche océanique et de prévision météorologique. Les drones à voile peuvent rester en mer pendant au plus 12 mois et transmettre des données en temps réel par satellite.

