ALAMEDA, Californie, 18 octobre 2021 /CNW/ - Saildrone, le chef de file émergent dans le marché des données océaniques, de la cartographie océanique et des solutions de renseignement maritime, a annoncé aujourd'hui la fin de sa ronde de série C de 100 millions de dollars, ce qui porte son financement total à 190 millions de dollars.

Menée par BOND, la ronde comprend les nouveaux investisseurs XN, Standard Investments, Emerson Collective et Crowley Maritime Corporation, ainsi que la participation d'anciens investisseurs dont Capricorn Technology Impact Fund, Lux Capital, Social Capital et Tribe Capital. Le nouveau financement servira à développer les équipes de Saildrone chargées de l'analyse des données et à étendre les fonctions de mise en marché, ce qui permettra de répondre à la demande croissante de renseignements sur le domaine océanique.

Les produits de Saildrone se basent sur des données recueillies à partir d'un parc de véhicules de surface sans équipage alimentés principalement par de l'énergie éolienne et solaire renouvelable. Les véhicules de surface sans équipage de Saildrone sont les plus autonomes et les plus fiables au monde. Ils peuvent parcourir plus de 500 000 milles marins et passer plus de 15 000 jours en mer, dans certaines des conditions les plus difficiles de la planète. Depuis la lisière des glaces de l'Extrême-Arctique jusqu'à l'inhospitalier océan Austral, les véhicules de Saildrone ont prouvé leur endurance exceptionnelle et leur capacité à recueillir des données riches et de haute précision. Pas plus tard que la semaine dernière, un véhicule de Saildrone s'est rendu au cœur de l'ouragan Sam, une première mondiale, et y a recueilli des mesures scientifiques et des vidéos HD qui vont transformer notre compréhension de la prévision des ouragans.

Saildrone recueille des données scientifiques pour les renseignements climatiques et la cartographie bathymétrique à haute résolution du plancher océanique. Elle utilise également un apprentissage automatique exclusif afin de fournir une connaissance du domaine maritime (renseignement, surveillance et reconnaissance, ou RSR) pour des applications du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure, comme la surveillance policière de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la lutte antidrogue et la protection des sanctuaires marins.

« Nous sommes ravis de nous associer à Saildrone alors qu'elle bâtit l'avenir du renseignement maritime, en tirant parti de sa différenciation technologique unique et de son vaste historique de missions pour servir les clients de diverses industries », a déclaré Noah Knauf, associé directeur chez BOND, qui se joindra au conseil d'administration de l'entreprise.

Entreprise états-unienne fondée en 2012, Saildrone a pour mission d'explorer, de cartographier et de surveiller l'océan de façon durable afin de comprendre, de protéger et de préserver notre monde. Alimentés principalement par de l'énergie renouvelable, les véhicules de surface sans équipage de Saildrone ont une empreinte carbone minimale et sont dotés de capteurs de pointe ainsi que d'une technologie d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle pour fournir des renseignements essentiels à partir de tous les océans, à n'importe quel moment de l'année.

« Nous sommes honorés que l'équipe de BOND et nos nouveaux investisseurs se joignent à notre aventure, a déclaré Richard Jenkins, fondateur et chef de la direction de Saildrone. La combinaison de la technologie océanique autonome la plus éprouvée avec le partenariat de certains des investisseurs en capital risque les plus expérimentés au monde consolide notre leadership dans l'industrie et permet notre croissance rapide pour répondre aux besoins de nos clients. »

