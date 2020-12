SAIL s'associe à PayBright pour offrir le paiement différé

Ce nouveau partenariat permet aux clients du détaillant de faire des achats sur sail.ca et de les régler plus tard en sélectionnant PayBright comme mode de paiement à la caisse. Sail propose ainsi le paiement en quatre versements de PayBright, sans intérêt, pour que ses clients aient la possibilité d'acheter vêtements, chaussures, sacs et équipements de plein air dès aujourd'hui et de payer le tout en quatre versements égaux, toutes les deux semaines. Pour l'instant, le détaillant n'offre pas PayBright en magasin.

Les options de paiement différé gagnent en popularité auprès des consommateurs à la recherche d'une plus grande souplesse financière et d'une solution de rechange aux achats traditionnels par carte de crédit en magasin ou en ligne.

Pour satisfaire à la demande, PayBright offre plusieurs plusieurs plans de financement dont le Payez en 4 pour les petits achats et Payez au mois pour les gros achats.

« Tout le monde a son petit coin de paradis. Qu'il s'agisse d'un site de camping, d'un lac à truites ou d'une cache de chasse, cet endroit spécial nous emplit de bonheur, commente Nicolas Gaudreau, vice-président du marketing chez Sail. Chez SAIL, notre objectif est de donner à chacun les moyens d'en profiter. Et nous rendons désormais les choses encore plus faciles avec un plan de financement souple sur sail.ca. »

« PayBright est ravie de s'associer à SAIL et d'offrir à ses clients une solution de paiement souple qui améliore leur expérience d'achat, ajoute Wayne Pommen, président et directeur général de PayBright. Notre plan de financement sans intérêt est flexible, simple et transparent. Nous sommes heureux de compter SAIL parmi notre grande famille de partenaires offrant l'option Payez en 4 aux consommateurs à la recherche d'une option de paiement différé. »

PayBright a été la première solution intégrée de paiement par versements pour le cybercommerce, les applications et les ventes en magasin au Canada, offrant une expérience omnicanale unifiée. Contrairement aux autres options de paiement par versements, PayBright n'exige pas des consommateurs qu'ils s'inscrivent pour obtenir une carte de crédit et ne facture ni frais cachés, ni intérêts rétroactifs, ni frais d'intérêts renouvelables. Cliquez ici pour en savoir plus.

À propos de PayBright

PayBright est le principal fournisseur canadien de plans de financement pour le commerce en ligne et les achats en magasin. Grâce à des partenariats avec plus de 7 000 détaillants nationaux et internationaux, PayBright permet aux consommateurs canadiens d'acheter maintenant et de payer plus tard et leur offre ainsi une dans une expérience simple et rapide. PayBright est pleinement intégrée à des détaillants partenaires de premier plan dont Sephora, Groupe Dynamite, Steve Madden, Samsung et Endy. Elle offre des plans de financement allant de quatre versements sans intérêt aux deux semaines pour les petits achats à des paiements échelonnés sur 60 mois pour les dépenses plus importantes. PayBright, dont le siège est à Toronto, a permis aux Canadiens de disposer d'un pouvoir d'achat de plus de 2 milliards de dollars depuis sa création. Pour plus d'informations, visitez www.paybright.com/fr/.

À propos de SAIL Plein Air inc.

Entreprise québécoise fondée il y a plus de 40 ans, SAIL Plein Air inc. exploite des grands magasins de vêtements et d'articles de sport, de plein air, de camping, de chasse et de pêche au Québec et en Ontario. Son siège social est situé à Laval.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Arielle Loeb, Vice-présidente du marketing, [email protected] ; Personne-ressource pour les médias : Catherine Venne, Directrice, Marketing et expérience de la marque, 450 688-6264, p. 2405