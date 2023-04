L'association stratégique permet à un plus grand nombre d'institutions financières de tirer parti de l'intelligence artificielle d'une manière responsable

BOSTON, 17 avril 2023 /CNW/ - SaifrMC, un fournisseur de technologies réglementaires incubées par Fidelity Labs, a annoncé l'établissement d'une relation stratégique avec Pinpoint Global Communications (Pinpoint). Par conséquent, les clients de Pinpoint pourront utiliser les modules d'intelligence artificielle (IA) de Saifr dans leurs flux de production afin de créer plus efficacement des communications de marketing conformes.

Les clients de Pinpoint ont maintenant la possibilité d'intégrer les modules d'IA de Saifr pour améliorer davantage leur efficacité. Les modèles d'IA de Saifr scruteront le contenu et signaleront les risques réglementaires avant que les documents ne soient envoyés aux équipes de conformité. Grâce à l'IA, les clients peuvent passer en revue des documents écrits, des audios et des vidéos afin de s'assurer de leur conformité.

« Notre travail avec Pinpoint illustre comment le secteur financier utilise l'IA et des modèles de langage avancés pour aider à créer du contenu conforme, a déclaré Vall Herard, cofondateur et chef de la direction de Saifr. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Pinpoint pour intégrer nos modules d'intelligence artificielle dans leur API de flux de production robuste et créer un processus d'examen de la conformité plus efficace. »

« Grâce à notre intégration avec Saifr, nos clients peuvent accéder aux outils d'IA dont ils ont besoin pour créer du contenu conforme plus efficacement, a déclaré Bob Sullivan, président et chef de la direction de Pinpoint. Cela donne à Pinpoint un avantage concurrentiel. »

À propos de Pinpoint Global Communications

Pinpoint est un chef de file reconnu en matière de formation en ligne sur demande et de solutions de conformité pour les sociétés de services financiers et d'assurance maladie. Le système de gestion de l'apprentissage (SGA) de Pinpoint est personnalisé pour permettre aux entreprises de fournir facilement la formation et l'enseignement nécessaires afin que les vendeurs, les agents et les conseillers soient prêts à vendre rapidement, grâce au suivi et à la production de rapports en temps réel pour les administrateurs et les utilisateurs. Le logiciel SaaS ComplianceConnectMC de Pinpoint offre aux entreprises la sécurité de savoir qu'elles peuvent fournir des données prêtes à être utilisées pour la prise de décisions, la surveillance et la production de rapports afin de répondre aux exigences de la SEC. www.pinpointglobal.com

À propos de SaifrMC

SaifrMC, une entreprise de technologies réglementaires incubées par Fidelity Labs, fournit l'IA pour rehausser les processus de création, d'approbation et de production de contenu afin de les rendre plus faciles, plus rapides, moins coûteux et plus précis. Saifr tire parti d'un accès unique à des millions de documents représentant plus de 15 ans de travail par des milliers de spécialistes en marketing et en conformité dans divers secteurs d'activité pour créer des modèles d'IA d'apprentissage profond. Les modèles de traitement du langage naturel de Saifr sont accessibles au moyen de SaifrReview®, d'interfaces API ou de logiciels compagnons. Saifr ne remplace pas les professionnels du marketing ou de la conformité; il simplifie et enrichit le processus de création et d'examen pour aider à atténuer les risques liés à la marque, à la réputation et à la réglementation.

À propos de Fidelity Labs

Fidelity Labs est l'incubateur interne de logiciels et le studio numérique de Fidelity Investments. Fondée en 2005, Fidelity Labs a joué un rôle essentiel dans la croissance et l'innovation de l'entreprise. Elle a un portefeuille de nouvelles entreprises et élabore constamment des concepts de prototypage pour les prochains projets de Fidelity. Pour en savoir plus, visitez le site de Fidelity Labs à https://labs.fidelity.com.

Droit d'auteur © 2023 FMR LLC. Tous droits réservés. Veuillez noter que toutes les obligations liées à la conformité incombent uniquement aux utilisateurs finaux et que certaines communications peuvent nécessiter un examen et une approbation par des personnes dûment autorisées. Fidelity n'a pas l'obligation de déterminer si les règles ont été respectées et elle ne saurait être tenue responsable des mesures prises ou non prises sur le fondement des produits et services de Saifr.

