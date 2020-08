Saguenay - Modifications des règles de pêche dans un tronçon de la rivière à Mars

JONQUIÈRE, QC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en collaboration avec Contact Nature Rivière-à-Mars, annonce aujourd'hui une modification du Règlement de pêche du Québec concernant la pêche dans un tronçon de la rivière à Mars, dans l'arrondissement de La Baie.

Ainsi, la pêche à l'omble de fontaine, communément appelée truite de mer, ne sera pas permise cette année dans la rivière à Mars, de son embouchure jusqu'au pont de la chute du Bec-Scie.

Cette année, sur la rivière à Mars, le nombre de reproducteurs de truite de mer est à la baisse et insuffisant pour permettre une récolte. Cette intervention a donc pour but de diminuer la récolte dans la rivière afin que le nombre de reproducteurs soit suffisant pour assurer la conservation de la population. Le Ministère et ses partenaires suivent de près les montaisons des poissons d'intérêt sportif de cette rivière, ce qui a permis la mise en place de cette mesure d'urgence en cours de saison.

De plus, la pêche sera complètement fermée sur la rivière à Mars, de son embouchure jusqu'à la limite supérieure du secteur de pêche no 2, à compter du 16 septembre 2020.

Pour obtenir plus de renseignements, les pêcheurs touchés par cette modification peuvent communiquer avec Contact Nature Rivière-à-Mars au 418 697-5093. Les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation concernant la pêche.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à S.O.S. Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

