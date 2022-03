Saguenay-Lac-Saint-Jean - MODIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE DE LA PÊCHE AUX DORÉS ET AUX BROCHETS POUR LES ZONES DE PÊCHE 28 et 29

SAGUENAY, QC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les adeptes de la pêche que la date d'ouverture de la pêche aux dorés et aux brochets a été modifiée pour les zones de pêche 28 et 29. Il s'agit d'une date fixe, soit le 1er juin de chaque année.

Cette modification a principalement pour but de protéger les géniteurs de doré jaune. Depuis quelques années, il est fréquent d'observer un chevauchement entre la période de reproduction de l'espèce et le début de la pêche sportive. Repousser le début de la pêche sportive assurera une reproduction optimale.

L'application d'une date fixe pour ces deux espèces à fraie printanière permet de simplifier la règlementation et de faciliter sa compréhension.

Les adeptes de la pêche sont invités à consulter le www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/ afin de connaître l'ensemble des règlements qui s'appliquent à l'activité de pêche.

Source :

Valérie Ouellet

Conseillère en communication régionale

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

[email protected]

418 695-8125, p. 233

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs