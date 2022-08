Saguenay−Lac-Saint-Jean - MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE PÊCHE DU QUÉBEC DANS UN TRONÇON DE LA RIVIÈRE À MARS

SAGUENAY, QC, le 11 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en collaboration avec Contact Nature Rivière-à-Mars, annonce aujourd'hui une modification au Règlement de pêche du Québec concernant la pêche dans un tronçon de la rivière à Mars.

Nous informons donc les adeptes de la pêche que cette année, la pêche à l'omble de fontaine (truite de mer) ne sera pas permise dans la rivière à Mars, de son embouchure jusqu'au côté en aval de la fosse no 80 (48°12'16" N., 70°59'52" O.).

Le nombre de reproducteurs de truites de mer est insuffisant pour permettre une récolte et garantir un apport optimal de jeunes ombles dans les années à venir.

Pour obtenir plus de renseignements, les pêcheuses et les pêcheurs touchés par cette modification peuvent communiquer avec Contact Nature Rivière-à-Mars au 418 697-5093. Ils sont également invités à consulter la réglementation en vigueur pour la pêche sportive au Québec.

Collaboration de la population

Le Ministère invite la population à poursuivre sa collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou toute action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Les adeptes de la pêche sont invités à consulter le https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive afin de connaître les règles qui s'appliquent à la pratique de cette activité.

