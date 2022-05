Saguenay-Lac-Saint-Jean - INSTALLATION DE TRAPPES ROTATIVES À POISSON

JONQUIÈRE, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs réalisera, en collaboration avec l'Association de la rivière Sainte-Marguerite et l'Institut national de la recherche scientifique, un projet d'évaluation de l'abondance des jeunes saumons (saumoneaux) sur les rivières Sainte-Marguerite (branche principale) et Sainte-Marguerite Nord-Est, dans la MRC de la Haute-Côte-Nord.

Localisation Voir la carte interactive Rivière Sainte-Marguerite (branche principale) Rivière Sainte-Marguerite nord-est Site 1 à la fosse Home Pool Coordonnées : -69,952796; 48,311217 Site 1 fosse Trinité Coordonnées : -69,909193; 48,269494 Site 2 à la fosse du Club Coordonnées : -69,930745; 48,277732 Le site 2 n'est pas encore défini clairement, mais il sera situé entre les coordonnées suivantes : Amont : -69,922055; 48,274361

Aval : -69,909193; 48,269494

Ces dispositifs sont retenus aux rives de la rivière par deux câbles d'acier qui flottent au-dessus de l'eau, ce qui obstrue le passage en canot. Pour votre sécurité, de la mi-mai à la mi-juin 2022, il est fortement recommandé d'emprunter les sentiers de portage et de vous conformer aux indications inscrites sur les affiches installées en amont des engins pour traverser la zone des travaux.

Pour toutes questions supplémentaires ou pour des précisions, vous pouvez contacter Mme Karine Gagnon, biologiste, à la Direction de la gestion de la faune du Saguenay-Lac-Saint-Jean au 418 695-8125.

