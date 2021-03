Saguenay-Lac-Saint-Jean - Fermeture temporaire d'un pont

Pont (R0257-01) enjambant la rivière Brûle-

Neige, au km 71 dans le chemin principal

(R-0257)



Latitude : 49° 25' 39" N.

Longitude : 71° 54' 53" O.

Circulation possible avec délai d'attente

d'environ une heure entre le 31 mars et le

4 avril.



Circulation impossible sur le pont durant les

travaux réalisés par PFR entre le 5 avril et le

9 mai 2021.



Étant donné l'état incertain des chemins

forestiers durant la période de travaux,

aucune voie de contournement n'est

suggérée.