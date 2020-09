Saguenay-Lac-Saint-Jean - Délivrance des permis de bois de chauffage à distance

JONQUIÈRE, QC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe la population que, étant donné le contexte de la pandémie de la COVID-19, la délivrance des permis de bois de chauffage à des fins domestiques se fera par la poste ou par courriel pour la saison 2020-2021.

Les personnes qui souhaitent obtenir un permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques pourront en faire la demande en communiquant avec le personnel des bureaux du Ministère en région. Les paiements doivent s'effectuer uniquement par chèque ou par mandat-poste. Les paiements en argent ne seront pas acceptés. Les instructions et les documents sont accessibles sur Internet à la page Permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage, volet Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aucun permis ne sera délivré en personne.

Ce permis permet aux personnes utilisatrices de bois de chauffage à des fins domestiques de récolter un maximum de 22,5 m3 apparents selon le taux en vigueur. Les permis seront délivrés à partir du 3 septembre 2020 et seront valides jusqu'au 31 mars 2021.

Le Ministère rappelle qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage dans les forêts publiques. Comme toutes les autres interventions en forêt publique, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d'assurer la protection des ressources du milieu forestier.

Les bureaux du Ministère sont actuellement fermés à la clientèle. Il est donc important d'éviter de se rendre sur les lieux et de privilégier les communications par téléphone, poste ou courriel.

