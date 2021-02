Saguenay-Lac-Saint-Jean - Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier

SAGUENAY, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Du 10 février au 6 mars 2021, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec la Conférence régionale des préfets, invite la population à s'exprimer sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La consultation porte également sur des secteurs affectés par l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) qui peuvent faire l'objet d'un plan d'aménagement spécial de récupération des bois.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. À cet égard, les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels indiquent les secteurs où l'on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. Des chemins et des infrastructures devront également être construits ou améliorés pour accéder à ces éventuels chantiers.

Les personnes intéressées peuvent consulter les documents et émettre leurs commentaires ou préoccupations en ligne sur le site Web du Ministère jusqu'au 6 mars 2021 à 23 h 59.

Puisque les bureaux du Ministère demeurent fermés à la clientèle en raison de la pandémie de COVID-19, les demandes de renseignements peuvent être envoyées par courriel.

